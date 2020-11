L’aquafaba, c’est quoi ?

Saviez-vous qu’il est possible de le récupérer… et de l’utiliser pour cuisiner?

Si vous êtes végétalien ou allergique aux œufs, vous avez peut-être déjà entendu parler de cet ingrédient inusité, très pratique pour remplacer les œufs.

L’aquafaba remplace à merveille les blancs d’œufs qu’on fait monter en neige, comme dans une meringue, une mousse au chocolat ou un gâteau des anges. Règle générale, vous obtiendrez de meilleurs résultats en utilisant le liquide des conserves de pois chiches que celui des autres légumineuses. Et, non, vos desserts ne goûteront pas les pois chiches! Promis! Essayez nos meringues  (Nouvelle fenêtre) bien craquantes, vous verrez que le résultat est à s’y méprendre! Pour remplacer un blanc d’œuf dans vos recettes, comptez 30 ml (2 c. à soupe) d’aquafaba.

Vous pouvez également utiliser l’aquafaba pour remplacer les œufs entiers dans un mélange à crêpes ou à gaufres par exemple. Dans ce cas-ci, calculez 45 ml (3 c. à soupe) du liquide pour remplacer 1 œuf. Pour des gaufres plus aériennes et des pancakes bien moelleux, mieux vaut mousser l’aquafaba au batteur sur socle ou à la mixette avant de l’intégrer à vos recettes, afin d’avoir plus de volume.

Comme la texture de l’aquafaba peut varier d’une marque de pois chiches à l’autre, le temps nécessaire pour former une belle mousse peut aussi varier. N’hésitez pas à faire des tests! L’aquafaba devrait avoir une consistance un peu gélatineuse qui se rapproche de celle des blancs d’œufs. Idéalement, pour vos recettes sucrées, choisissez une conserve sans sel ajouté.

Pour récupérer le liquide des pois chiches, pensez d’abord à bien remuer la conserve avant de l’ouvrir. Égouttez ensuite les pois chiches au-dessus d’un bol pour recueillir le liquide. Conservez les pois chiches pour cuisiner une salade  (Nouvelle fenêtre) , un houmous  (Nouvelle fenêtre) ou une poêlée  (Nouvelle fenêtre) réconfortante.

Une conserve de 540 ml de pois chiches donne, grosso modo, de 180 ml (¾ tasse) à 250 ml (1 tasse) de liquide. L’aquafaba se conserve environ une semaine au frigo et peut même être congelée. Il est préférable de l’utiliser à température ambiante pour la cuisiner.

Non seulement c’est une belle solution antigaspillage (et pratiquement gratuite!) qui vous permettra d’aller plus loin avec vos cannes de pois chiches, c’est aussi une super alternative pour tous ceux qui ne peuvent manger d’œufs.

Par Geneviève O’Gleman Dt.P. Nutritionniste – Savourer.ca  (Nouvelle fenêtre) – tous droits réservés