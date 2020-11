Les boissons végétales, toutes pareilles?

Que ce soit parce qu’on est allergique ou intolérant, ou encore pour des raisons éthiques ou environnementales, plusieurs choisissent de remplacer le lait par une boisson végétale. Ces boissons s’équivalent-elles? Voici un petit guide pour démêler le tout!

Avant tout, peu importe la boisson, optez pour la version non sucrée et, dans la mesure du possible, choisissez un produit enrichi pour bénéficier d’un maximum de vitamines et minéraux.

La boisson de soya

C’est la boisson végétale la plus protéinée et celle dont la valeur nutritive se rapproche le plus du lait. Du côté environnemental, c’est un des meilleurs choix, particulièrement si elle est fabriquée à base de soya produit localement.

La boisson de soya a un goût végétal qui ne plaît pas à tout le monde. Pour l’apprivoiser, incorporez-la à des recettes, comme un potage (Nouvelle fenêtre) , des muffins ou même dans une béchamel!

La boisson d’avoine

Arrivée plus récemment dans nos épiceries, la boisson d’avoine a rapidement gagné en popularité. Son goût est naturellement sucré et, comme la boisson de soya, c’est un des choix les plus durables. Sa production nécessite peu d’eau et génère moins de gaz à effet de serre que les autres boissons. Et comme le Canada est un grand producteur d’avoine, gardez l'œil ouvert au supermarché pour une boisson à base d’avoine locale!

C’est une alternative intéressante pour les personnes allergiques au lait, aux noix et au soya, mais sa valeur nutritive ne se compare pas à celle de la boisson de soya ou du lait de vache. Savourez-la dans vos boissons matinales, que ce soit un café latté ou un thé chaï (Nouvelle fenêtre) !

Boisson d’amandes

Les amateurs de laits végétaux apprécient son goût de noix et l’onctuosité qu’elle ajoute dans les smoothies, céréales et gruaux du matin. Par contre, d’un point de vue nutritionnel, ce n’est pas l’option la plus intéressante, car elle contient très peu de protéines. Autre bémol: sa production requiert une quantité astronomique d’eau, plus que toutes les autres boissons végétales sur le marché. Et la production d’amandes en Californie, qui est le principal producteur mondial, a des répercussions importantes sur la santé des abeilles. (Nouvelle fenêtre) Bref, ce n’est vraiment pas le choix le plus écolo!

Boisson de riz

La boisson de riz présente peu d’avantages par rapport aux autres boissons végétales, autant sur le plan écologique que nutritionnel. Elle demeure cependant une bonne alternative pour ceux qui ont plusieurs intolérances ou allergies alimentaires. C’est également la boisson végétale au goût le plus sucré, ce qui peut la rendre plus facile à apprivoiser.

Boisson de coco

Sa texture crémeuse et son goût de noix de coco viennent puncher un smoothie, un pouding au riz ou un chocolat chaud. Par contre, la production de noix de coco soulève plusieurs enjeux sociaux et environnementaux. Et puisqu’elle nous vient de loin, il faut aussi considérer les émissions de gaz à effet de serre associées à son transport.

Boisson de cajous

Son goût est tout doux et sa texture onctueuse, mais sa valeur nutritive ressemble à celle de la boisson d’amandes. Bien que la production de cajous soit moins dommageable pour l’environnement, ces noix voyagent beaucoup avant de se rendre à nous. Elle est pratique pour préparer des sauces rosées ou crémeuses sans produits laitiers, ou pour accompagner un bon gâteau au chocolat!

Au final, si vous voulez remplacer le lait sur une base quotidienne, privilégiez une boisson un peu plus riche en protéines, comme la boisson de soya. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir de temps en temps, choisissez votre boisson préférée, tout simplement.

Par Geneviève O’Gleman Dt.P. Nutritionniste – Savourer.ca  (Nouvelle fenêtre) – tous droits réservés