Le design du tramway de Québec dévoilé

Alors que l'appel de propositions en vue de la signature du contrat avec le consortium retenu n'est pas encore lancé, la Ville offre un aperçu de sa vision pour les véhicules du tramway de Québec, , en collaboration avec Morelli Designers.

Jusqu'à maintenant, les maquettes proposées incluaient des véhicules plutôt simples, des couleurs bleue ou verte. Aujourd'hui, le maire Régis Labeaume, le directeur du projet Daniel Genest et Jonathan Côté de Morelli Designers proposent une vision plus sobre du véhicule.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   L'intégration du tramway dans une des stations de la ville Photo : Ville de Québec

Pour être bien honnête, à la Ville, on aime les choses fines, sobres, élégantes et respectueuses du patrimoine, et la proposition d'aujourd'hui, elle est énormément appréciée , souligne M. Labeaume.

On ne veut pas qu’il s’impose, on veut qu’il s'intègre. Le noir, le gris, ce sont des couleurs distinguées. Comme les gens de Québec. Modernité dans le patrimoine, c'est aussi la vision qu'on voulait donner au véhicule, avec la Ville , explique pour sa part Jonathan Côté, président-directeur général de Morelli Designers.

Voici comment le tramway était présenté avant la conférence du 20 novembre. Photo : Radio-Canada

Dans le meilleur des mondes, le maire soutient qu'il faudrait lancer l'appel de propositions dès la semaine prochaine. Cependant, la Ville de Québec doit obtenir l'aval du conseil des ministres avant.

Non, ce n'est pas une façon de faire de la pression. La population avait hâte de voir le tramway , répond M. Labeaume.

Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est pas mal la solution finale. Mais il y aura un travail avec le partenaire privé, qu'on connaîtra au début 2022, on le souhaite. On arrivera ensuite à des déclinaisons qui vont s'inspirer de cette proposition. Daniel Genest, directeur du bureau de projet du tramway

Confort et sécurité

La conférence de presse a également permis de découvrir la vision de la Ville et des designers pour ce qui est de l'intérieur des véhicules.

Daniel Genest précise qu'ils ont travaillé avec quatre éléments prioritaires, soit la sécurité urbaine, qualité de service, qualité de la vie urbaine et confort.

L'intérieur du tramway tel que proposé vendredi matin par la Ville de Québec et Morelli Designers Photo : Ville Québec

Il nous fallait aussi une fiabilité au niveau du passage rapide des véhicules, avec l'objectif d'une fréquence aux 4 et 8 minutes, et un accueil dans le véhicule, ainsi que lors de l'attente dans les stations , souligne le directeur du bureau de projet.

M. Genest indique que le concept présenté vendredi matin représente la vision que se dote la Ville. Trois déclinaisons, de l'intérieur et de l'extérieur du véhicule, seront remises aux soumissionnaires.