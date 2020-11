Prison de New Carlisle : 75 % des détenus touchés par la COVID-19

Avec un bond de 10 cas en 24 heures, le ministère de la Sécurité publique indique que 41 des 55 personnes incarcérées au centre de détention de New Carlisle ont reçu un résultat positif à la COVID-19.

Parmi le personnel de l'établissement, le bilan est stable avec sept agents touchés par le virus, dont deux sont maintenant rétablis.

En fin de journée jeudi, le ministère de la Sécurité publique a annoncé que les admissions au centre de détention de New Carlisle étaient suspendues temporairement, étant donné l'ampleur de l'éclosion en cours

Ce sont les centres de détention de Percé et Rimouski qui prendront en charge les personnes condamnées ou envoyées en détention préventive.

Après l'Établissement de détention de Montréal, mieux connu sous le nom de prison de Bordeaux, c'est à New Carlisle que l'on recense le plus d'employés et de personnes incarcérées ayant contracté la COVID-19, bien que la population carcérale y soit beaucoup moins élevée que dans la plupart des prisons québécoises.

Avec les informations d'Isabelle Larose