Un piéton happé mortellement par un train GO à Burlington

Les usagers du train de banlieue GO sur la ligne Lakeshore West doivent s'attendre à des retards et des annulations, vendredi matin, à la suite d'une collision mortelle.

Le service GO confirme qu'une personne a été happée mortellement à l'est de la gare de Burlington.

La police régionale de Halton a ouvert une enquête.

Nous prévoyons qu'il faudra environ 2 heures avant de pouvoir reprendre notre service régulier , indiquait GO peu avant 9 h, vendredi.

Entretemps, les usagers peuvent monter à bord d'un autobus GO qui circulera, chaque demi-heure, entre les gares d'Aldershot et d'Applebly, puis prendre le train entre la station d'Appleby et la gare Union.