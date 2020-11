COVID-19 : l'Ontario dépasse les 100 000 cas

Ces chiffres font de l'Ontario la seconde province canadienne après le Québec à franchir la barre des 100 000 cas confirmés.

La santé publique ontarienne déplore par ailleurs 8 décès de plus, vendredi, pour un total de 3451 depuis le début de la pandémie.

Des 1418 nouveaux cas recensés dans la province vendredi, la région de Peel en compte 400. Toronto en a 393 et la région de York, 168.

Grâce à 1415 guérisons, le nombre de cas actifs est à la baisse, vendredi, pour une troisième journée de suite, se chiffrant à 12 623.

Le nombre d'hospitalisations diminue aussi légèrement (-8), s'établissant à 518.

Le premier ministre Doug Ford doit annoncer vendredi après-midi de nouvelles restrictions pour Toronto, ainsi que pour les régions de Peel et de York.

Le Québec avait franchi le seuil des 100 000 cas le 25 octobre dernier, et dénombre présentement plus de 128 000 cas confirmés du virus.

Le Québec et l’Ontario représentent à eux seuls plus de 72 % de tous les cas confirmés au Canada depuis le début de la pandémie.

Faible dépistage

Près de 48 200 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Il s'agit d'une nette amélioration comparativement à la moyenne de la semaine, mais toujours en deçà de l'objectif provincial de 50 000 tests par jour.

L’Ontario a atteint son record de nombre de tests en un jour le 8 octobre dernier, lorsqu’il avait eu 48 488 tests en 24 heures.

Toutefois, depuis plus d’un mois, le nombre de tests de dépistage peine à croître, et oscille entre environ 24 000 et 44 000 tests par jour.

Au début du mois d’octobre, le gouvernement ontarien avait annoncé que les personnes qui souhaitent subir un test de dépistage de la COVID-19 devaient avoir des symptômes et prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne avant de se présenter en personne.

Nombre critique de patients aux soins intensifs

Jeudi, l'Ontario a atteint le seuil de 150 patients aux soins intensifs, un nombre critique pour l'Association des hôpitaux.

L'Association explique qu'il s'agit du seuil à partir duquel les hôpitaux pourraient devoir annuler des interventions chirurgicales non urgentes.

Selon le président de l'Association des hôpitaux de l'Ontario, Anthony Dale, toutes les régions de la province font état d'une augmentation des hospitalisations liées à la pandémie, pas seulement le Grand Toronto .

Le nombre de patients aux soins intensifs baisse légèrement vendredi, s'établissant à 142 (-4), selon le bilan de la santé publique provinciale.