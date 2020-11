L'Océanic l'emporte 4-3 devant les Huskies

C'est l'ancien des Huskies, le défenseur Justin Bergeron, qui a fait la différence avec une percée au but, à la suite d'une passe de Samy Paré.

Jusqu'à mi-chemin dans la rencontre, les Huskies avaient le contrôle avec un pointage de 2 à 0.

Sur une passe de Nathan Ouellet, Andrew Coxhead a ouvert la marque pour l'Océanic à la 34e minute de la rencontre, en avantage numérique.

Coxhead a marqué une seconde fois et Zachary Bolduc a souligné son retour au jeu avec un but.

Selon l'entraîneur-chef Serge Beausoleil, les joueurs ont bien fait, mais semblaient nerveux face à une équipe qui dominait.

Plus le match a avancé, plus on a fait de bonnes choses. Je pense que le but de Coxhead en avantage numérique nous a ramenés dans le match. On a été opportunistes sur l'avantage numérique , a affirmé Serge Beausoleil.

Le meilleur attaquant de l'équipe, Zachary Bolduc, était de retour dans l'alignement jeudi, après avoir raté près de quatre semaines en raison d'une appendicectomie.

Les Huskies et l'Océanic ont de nouveau rendez-vous vendredi soir au Colisée Financière Sun Life.

Dimanche, les Foreurs de Val-d'Or seront les visiteurs à Rimouski.

D'après les informations de René Levesque