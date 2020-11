Discothèque improvisée : 480 élèves d'une école de Lévis confinés

Les jeunes se seraient déhanchés durant 2 ou 3 minutes tout au plus, en marge du Déjeuner des finissants pour les futurs diplômés, une activité traditionnelle organisée chaque année à l'école secondaire Pointe-Lévy.

En ces temps de pandémie, la direction a tout de même permis cette année le déroulement de l'activité, le 18 novembre dernier, selon le concept de bulle-classe .

Durant une pause de quelques minutes, des élèves de 5e secondaire se sont toutefois rassemblés sur une piste de danse improvisée avec de la musique, sans mesures de distanciation ou sans masque.

Enquête policière

Des vidéos de cet événement circulent sur les réseaux sociaux. La police de Lévis a mené une enquête, mais n'y donnera pas suite, confirme son porte-parole, Christian Cantin.

Après avoir vérifié les vidéos, on n'a pas été en mesure de voir quand il y a eu une perte de contrôle. On sait que quelques jeunes se sont mis à danser et dans l'énervement du moment, d'autres sont venus les rejoindre. Ça a durée 2-3 minutes. On a vu aussi sur la vidéo que la direction a bien réagi en arrêtant tout rapidement , explique Christian Cantin.

C'est impossible d'identifier les 70 et 80 jeunes [sur la piste de danse improvisée], la direction a repris le contrôle rapidement et confinés 480 élèves. Il n'y aura pas de suite de notre côté. Christian Cantin, porte-parole de la police de Lévis

480 jeunes resteront à la maison

Également incapable d'identifier avec certitude les participants à cette danse improvisée, la direction de l’école secondaire Pointe-Lévy a pris la décision d'isoler tous les élèves de ce niveau, sans exception, par mesure préventive.

Nous sommes désolés des inconvénients causés par l'activité qui visait à offrir un baume aux élèves et non à susciter un rassemblement inadéquat , explique le directeur de l'établissement, Éric Pouliot.

Pour sa part, la santé publique fait part de ses inquiétudes dans une lettre adressée aux parents de l'école secondaire Pointe-Lévy, dont Radio-Canada a obtenu copie.

La santé publique préoccupée : La transmission de la COVID dans la communauté est soutenue.

Des personnes peuvent être contagieuses sans avoir de symptômes.

La danse est une activité physique qui augmente le rythme respiratoire et la possibilité de transmettre le virus dans l’air si une personne est contagieuse.

L’expérience avec ce virus nous apprend que la présence d’une seule personne contagieuse dans un groupe avec ce type de contacts étroits et rapprochés peut constituer une situation à haut risque de transmission de la COVID.

Des situations de ce type ont déjà entraîné une transmission communautaire importante et des conséquences graves auprès de personnes vulnérables de la communauté.

Il n’est pas possible de déterminer qui a été en contact avec qui lors de la danse.

S’il y a eu de la transmission dans le groupe, le retour de ce groupe dans le milieu scolaire pose un risque pour les autres personnes du milieu.

Isolés jusqu'au 2 décembre

Tous les élèves de 5e secondaire l’école secondaire Pointe-Lévy sont donc isolés jusqu'au 2 décembre inclusivement.

Chaudière-Appalaches est l'une des régions les plus touchées par la COVID-19 au Québec, au prorata de sa population. Jeudi, la région enregistrait 60 nouveaux cas, cinq de moins que la veille.

Avec la collaboration de Jean-François Blanchet