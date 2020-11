La hausse record des cas de COVID-19 inquiète des pédiatres albertains

Des pédiatres craignent de voir plus d'enfants atteints de la COVID-19 être hospitalisés alors que les cas actifs dépassent les 10 000 en Alberta.

Les enfants ne sont pas à l’abri de complications liées à la COVID-19, rappellent des pédiatres de la province. Jusqu'à présent, aucun enfant n'est décédé de la COVID-19 en Alberta. Toutefois, depuis août, le nombre d'entre eux qui ont été hospitalisés a presque triplé en passant de 13 à 37. Parmi eux, six ont dû être transférés en soins intensifs.

Seulement un de ces enfants avait moins de 10 ans. Les autres étaient tous âgés entre 10 et 19 ans.

Moins d’un enfant sur 1000 qui a été infecté a été gravement malade , indique Stephen Freedman, professeur en pédiatrie à la Faculté de médecine d’urgence de l’Université de Calgary.

Mais il demeure préoccupé : Nous devons réduire les cas au niveau provincial et si nous le faisons, il y aura moins d'enfants infectés, moins d'adultes infectés, moins d’adultes dans les unités de soins intensifs .

Complications chez les enfants

En Alberta, après avoir contracté la COVID-19, sept enfants dans la province ont développé ce qu’on appelle le syndrome inflammatoire multisystémique. Cette maladie, qui s’apparente au syndrome de Kawasaki, cause des rougeurs et l’inflammation de plusieurs organes chez les adolescents et les enfants. Ce syndrome semble apparaître plusieurs semaines après l’exposition au virus.

Avec la tendance dans la province, Susa Benseler, rhumatologue à l’Hôpital pour enfants de Calgary, pense que le nombre de jeunes qui développe ce syndrome pourrait tripler.

Je ne dis pas que tous les enfants auront ce syndrome, rassure-t-elle. Mais, nous voyons des enfants auparavant en très bonne santé développer ensuite le syndrome inflammatoire multisystémique.

Avec les informations de Jennifer Lee