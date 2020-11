Projet de tour de 54 étages en pleine forêt à Namur en Outaouais

La firme MU Architecture propose la construction d’une immense tour résidentielle haut de gamme intégrant un complexe hôtelier.

La structure à l’apparence moderne serait érigée sur plus de 50 étages, en plein milieu d’un secteur boisé de la municipalité du comté de Papineau dans la Petite-Nation.

Le fondateur et président-directeur général de Yul Créations Inc., Karim Zaghbani Cloutier, qui a des terrains dans le secteur, souhaite y construire la tour d'apparence moderne.

La Municipalité, qui compte moins de 600 résidents, invite la population à rencontrer l’équipe derrière « Pékuliari », le nom donné à l’ambitieux projet, où elle pourra poser des questions à l’équipe. La rencontre se déroulera en personne ainsi qu’en vidéoconférence le 24 novembre de 19 h à 22 h.

Une vue de l'intérieur d'une unité résidentielle de la tour. Photo : Gracieuseté : architecture-mu.com

Dans le contexte actuel, ce projet résidentiel pourrait s’inscrire dans la relance économique, générer des emplois stables et assurer une prospérité locale et régionale , peut-on lire dans l’invitation publiée sur le site web de la municipalité.

Il y a des pour, il y a des contres

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, le maire de Namur, Gilbert Dardel, dit vouloir avoir l’opinion de la population avant que le conseil municipal puisse se prononcer sur le projet.

Le projet de tour fait beaucoup réagir dans la région, par son architecture, mais aussi par l’ampleur du projet qui semble bien loin de la réalité de la région et de son paysage naturel.

C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on veut que le public nous dise ce qu’ils veulent voir , a dit le maire Dardel. Ça fait beaucoup jaser, il y a des pour, il y a des contres et des arguments. On se sent mieux si le public est au courant pour qu’ils puissent nous dire c'est ça qu’on veut ou on ne veut pas.

La tour s'étalerait sur plusieurs mètres au-dessus des arbres du secteur. Photo : Gracieuseté : architecture-mu.com

Selon lui, le projet pourrait avoir des retombées importantes.

Ça amènerait les gens qui ont beaucoup de sous pour acheter ça [...], mais aussi ça peut donner de l’ouvrage à long terme pendant la construction et après, puisqu’il faudra des jardiniers, des cuisiniers, du personnel de sécurité. Gilbert Dardel, maire de Namur

Selon le maire, ce n’est pas tout le monde qui pourra se permettre d’acheter un condo dans cet édifice puisque les prix sont évalués entre 8 et 12 millions de dollars.