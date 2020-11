Temps des Fêtes : « Nous devons tous réduire le nombre de contacts étroits »

La médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, la Dre Jennifer Russell, recommande aux gens de limiter leurs contacts durant les Fêtes afin de prévenir une possible hausse rapide du nombre de cas de COVID-19.

Le temps des Fêtes approche à grands pas et nous voulons tous passer du temps en famille et avec nos amis. Cette année, nous devons faire les choses différemment. Nous devons tous réduire le nombre de contacts étroits, soit le nombre de personnes avec qui nous passons du temps sans porter de masque et sans respecter les consignes de distanciation physique , a expliqué Jennifer Russell, jeudi, lors d’une conférence de presse.

Elle conseille aux gens de limiter leurs contacts à leur propre maisonnée et de réduire autant que possible le nombre de contacts à l'extérieur.

Les soupers de Noël devront comprendre un nombre limité de participants. Photo : iStock / Rawpixel Ltd

Tous les services de santé publique au Canada recommandent aux gens de limiter leurs contacts pour réduire les risques de propagation du coronavirus et c’est le meilleur moyen à l’heure actuelle de ralentir la progression de la maladie, souligne-t-elle.

Plus de contacts qu’on peut le croire

Jennifer Russell conseille aux gens de dresser une liste des personnes avec lesquelles ils ont des contacts étroits.

Lorsque la COVID-19 est dépistée, la Santé publique interroge les patients pour avoir la liste de leurs contacts étroits, et ces derniers sont souvent étonnés de constater qu’ils en ont en si grand nombre, indique la Dre Russell.

Les gens peuvent avoir des contacts étroits avec de 30 à 40 personnes et il faut réduire cela pour éviter des mesures de restrictions plus sévères dans la province si le nombre de cas continue d’augmenter, souligne-t-elle.

Moncton a basculé de nouveau en phase orange le vendredi 20 novembre. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Dans la région de Moncton, la seule en phase orange dans la province, les autorités demandent aux gens de limiter leurs contacts à leur propre famille immédiate. Les contacts avec toute autre famille sont déconseillés.

Lorsque la COVID-19 est dépistée dans une communauté, il faut comprendre que le coronavirus y est déjà présent depuis plusieurs jours, indique la médecin hygiéniste en chef.

La Dre Russell conseille à la population de toujours agir comme si les personnes croisées à toute occasion sont potentiellement porteuses de la maladie. Il faut donc porter le masque, rester à au moins 2 mètres les uns des autres et se laver fréquemment les mains, rappelle-t-elle.

Protéger la bulle atlantique

Jennifer Russell conseille aussi aux gens d’éviter tout voyage non essentiel à l’extérieur de la bulle atlantique.

La Nouvelle-Écosse, souligne-t-elle, recommande à ses étudiants de ne pas quitter la province à l’occasion des Fêtes et l’Île-du-Prince-Édouard déconseille aux gens de faire leur magasinage dans les régions de Moncton et d’Halifax.

Les Insulaires devraient faire leur magasinage des Fêtes sur l'île, a demandé la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Heather Morrison. Photo : Brian McInnis/CBC

Ce n’est pas une bonne année pour visiter des proches à l’extérieur de la bulle atlantique ni pour les inviter, insiste la Dre Russell.

Elle reconnaît que c’est difficile pour les gens, mais elle dit que cela peut éviter une forte croissance du nombre de cas comme cela se produit ailleurs au pays et dans le monde, une forte croissance qui surchargerait le système de santé et qui entraînerait la mort de bien plus de gens.