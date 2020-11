Égalité santé en français peut poursuivre la province, confirme la Cour

Jacques Verge, secrétaire de l’organisme, a qualifié la décision rendue par la Cour jeudi de première victoire .

La cause remonte à 2017. Égalité santé en français avait alors déposé une poursuite contre la province pour faire reconnaître aux francophones la gestion exclusive du Réseau de santé Vitalité, et une égalité de services entre les régies francophone et anglophone.

Le gouvernement libéral de l’époque, dirigé par Brian Gallant, avait contesté le droit de l'organisme d'agir dans ce dossier.

Jeudi, la juge en chef DeWare a confirmé que l'organisme avait la capacité d'agir dans ce dossier, que son intérêt envers cette cause est réel et véritable, et qu’il est important pour un organisme comme celui-ci de se présenter devant les tribunaux pour faire valoir les droits constitutionnels de la communauté linguistique.

La juge n’a toutefois pas pris position sur le fond de la poursuite de 2017.

Des changements en santé se profilent

Le premier ministre Blaine Higgs a déclaré, après le discours du Trône cette semaine, qu’il souhaitait voir moins de dédoublement de services, autant au sein même des réseaux de santé Vitalité et Horizon, qu’entre les deux organisations.

Je reconnais les obligations que nous avons en tant que province bilingue, mais nous devons nous assurer que nos résidents obtiennent les soins de santé adéquats , a alors dit le premier ministre.

Pour Jacques Verge, il s’agit d’une déclaration dangereuse , qui fait un amalgame entre défis en santé et obligations linguistiques.

Le secrétaire du groupe Égalité santé en français, Jacques Verge, le 18 novembre 2020, par visioconférence. Photo : Radio-Canada

Je pense qu’il y aura des coupures majeures en santé. Le problème qu’on va avoir, c’est que c’est le réseau francophone qui va être coupé, et c’est encore la communauté francophone qui va être perdante. Jacques Verge, secrétaire d’Égalité santé en français

Il ne faut pas oublier que la province a des obligations constitutionnelles au niveau des institutions. Et la santé c’est une institution, alors on doit avoir deux réseaux de santé, deux réseaux qui fonctionnent distinctement et qui donnent des services égaux , a fait valoir Jacques Verge plus tôt cette semaine.

Plus de détails à venir