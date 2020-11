Des travaux vont interrompre le service du train léger pour 2 jours

Des autobus de remplacement d’OC Transpo circuleront pendant les fermetures partielles des voies les 22 et 29 novembre, indique la ville.

Le 22 novembre, le service sera interrompu entre les stations Hurdman et Blair et les entrées des stations Tremblay, St-Laurent et Cyrville seront fermées.

Le 29 novembre, toute la ligne de l’O-Train sera fermée, ainsi que toutes les entrées sauf la station Blair.

Les deux jours, la station Blair sera ouverte pour aider les passagers à accéder aux autobus de remplacement, tout comme le pont piétonnier du centre de Gloucester, a déclaré un porte-parole de la ville.

L'hiver dernier, l'accumulation de neige semble avoir causé des problèmes au niveau des interrupteurs sur le tronçon est de la Ligne de la Confédération, l'une des principales causes des retards qui ont assailli le système de transport en commun.

La ligne Trillium est équipée d'aiguillages chauffants alimentés au propane et au gaz naturel, alors que les plus récents de la ligne de la Confédération étaient à l'origine électriques. Les nouveaux appareils de chauffage seront alimentés au gaz naturel.

Avec des informations de CBC