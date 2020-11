Grandes avancées dans la recherche sur le cancer de la prostate

Des médicaments qui prolongent la vie, d'autres qui ralentissent la progression de la maladie, des diagnostics plus précis : la recherche de pointe sur le cancer de la prostate connaît des années fastes.

Le progrès est extraordinaire depuis les 15 dernières années parce que, de un, on commence à mieux comprendre la maladie et de deux, on commence à convaincre la population et les décideurs que c'est un cancer qui doit être pris au sérieux. Dr Fred Saad, chef service d'urologie, CHUM

Florian Jean, un patient du Dr Saad, qui souffre d'un grave cancer avec métastases, peut en témoigner.

Ça fait 15 ans que je vais voir les médecins et qu'ils essaient toutes sortes de choses. Et ils m'ont prolongé jusqu'à date. Et pour le moment, je vais bien , témoigne Florian Jean, 75 ans.

Il y a deux ans, après une autre rechute, on lui propose un traitement expérimental qui agit sur certains gènes défectueux.

Il a commencé à faire de la recherche au niveau de l'ADN, à chercher des biomarqueurs. Et dans mon cas, ils en ont trouvé : la BRCA2.

Chez l'homme comme chez la femme, certaines mutations sur les gènes BRCA1 et BRCA2 prédisposent à des formes très agressives du cancer.

C'est un problème qu'on peut maintenant traiter, selon une étude à laquelle le CHUM a participé.

On a montré qu'on peut retarder la progression de la maladie, les métastases, la progression des métastases. Mais tout récemment, l'étude a démontré qu'on prolonge de façon significative la survie de ces gens-là , explique le Dr Fred Saad.

Selon l’étude PROfound, la progression du cancer a reculé de 60 % et le taux de survie a progressé de 30 %.

Pour Florian Jean, le traitement du Dr Saad a été décisif.

Là ça fait deux ans et mes aps [le taux d'antigène prostatique spécifique, qui peut indiquer à quel point les traitements sont efficaces, NDLR] sont descendus à 0,09. Dans le moment, il me dit que ça va bien. Il m'appelle son miraculé , confie le septuagénaire.

Une autre étude démontre qu'en prescrivant plus rapidement un traitement, on peut faire des gains importants.

C'est extraordinaire, ça dépasse toutes mes attentes personnelles parce que le fait de débuter plus tôt améliore tellement la probabilité de survie des patients, se réjouit Dr Fred Saad, codirecteur de l’étude PROSPER.

Selon cette étude, la survie a augmenté d’une année.

L'utilisation de technologies de pointe et de radiotraceurs permet également de mettre à jour des cancers de très petite taille, qui étaient invisibles auparavant.

Ces patients-là, oui, ils ont un cancer qui a l'air localisé, mais on sait très bien que, d'après leurs caractéristiques, ils sont à risques d'avoir de la maladie qui est non détectée et qui serait néfaste à laisser non traitée , explique Dre Cynthia Ménard, radio-oncologue au CHUM.

Dans une étude préliminaire, on a ainsi amélioré la précision du diagnostic de 50 % des participants.

On a eu beaucoup de marques de succès avec de nouveaux médicaments, des nouvelles approches, nouveaux radiotraceurs, nouvelles imageries. C'est un moment très intéressant de pouvoir participer à la recherche en cancer de la prostate , indique-t-elle.

Si tout se déroule bien, on souhaite implanter cette nouvelle façon de diagnostiquer ce cancer d'un bout à l'autre du pays.