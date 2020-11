Congé des Fêtes : soupir de soulagement des enseignants en Estrie

Après l’annonce de François Legault concernant les règles entourant les rassemblements familiaux pour les Fêtes, qui vont notamment nécessiter de l'enseignement à distance pendant quelques jours avant Noël, le syndicat de l’enseignement de l’Estrie (SEE) a poussé un soupir de soulagement.

On pense qu’ils ont trouvé un compromis qui est acceptable. Nos membres nous ont dit qu’ils voulaient garder le contact avec les élèves, garder la séquence éducative pour qu’ils continuent à progresser , lance Richard Bergevin, président du SEE, en entrevue au Téléjournal Estrie. Un congé trop long aurait risqué de créer des problèmes et des reculs , ajoute-t-il.

Comme l’a expliqué le premier ministre François Legault, les rassemblements familiaux d'un maximum de 10 personnes seront possibles uniquement du 24 au 27 décembre. Les écoles seront fermées à partir du jeudi 17 décembre, mais l'enseignement à distance devra être offert pendant quatre jours, c’est-à-dire jusqu’au 21 décembre.

Concernant l’enseignement à distance pour les élèves du primaire, M. Bergevin dit ne pas savoir à quel point cette méthode sera efficace. [Il] restera à déterminer comment on va réaliser la chose. On sait qu’avec les maternelles 4 ans, avoir des jeunes à distance, ça ne donne pas des résultats qui sont très intéressants. Par contre, avec les plus vieux, il peut y avoir des éléments qui vont être à maintenir , souligne-t-il.

Le président du syndicat de l’enseignement de l’Estrie pense que les écoles auront le matériel nécessaire pour donner les cours à distance. Toutefois, quelques questions demeurent concernant cette annonce de Québec.

Malheureusement, le premier ministre n’a pas fait mention de ce qui va se passer avec la formation professionnelle et l’éducation des adultes. Ce sont deux milieux qui sont quand même importants pour la reprise économique du Québec. Richard Bergevin, président du syndicat de l’enseignement de l’Estrie

D’autres questions restent également sans réponse concernant les services de garde qui ne seront offerts qu’aux parents qui travaillent pour des services essentiels, notamment les travailleurs du réseau de la santé, les enseignants ou encore le personnel du service de garde.