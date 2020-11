Commerce en ligne : des formations seront offertes aux entreprises de l'est ontarien

S’il y a une chose que le monde des affaires a apprise durant la pandémie de la COVID-19, c’est bien la nécessité pour les entreprises de développer une stratégie de commerce électronique et de maintenir une relation étroite avec leur clientèle.

C’est dans cette optique que le Centre de services à l’emploi de Prescott et Russell ( CSEPRCentre de services à l’emploi de Prescott et Russell ) et plusieurs partenaires ont lancé un nouveau projet de formation destiné aux entreprises de la région.

Le ministère des Affaires francophones de l’Ontario a investi 50 000 $ dans le projet.

C’est une formation de haut niveau qui va permettre d’apporter des changements observables dans nos entreprises , a indiqué la directrice du CSEPRCentre de services à l’emploi de Prescott et Russell , Caroline Arcand.

Caroline Arcand, directrice du Centre de services à l’emploi de Prescott-Russell. Photo : Denis Babin

Mieux faire face aux géants

Des formations gratuites sur le commerce électronique et le service à la clientèle seront offertes par Martin Savard, professeur de marketing à l’Université du Québec en Outaouais ( UQOUniversité du Québec en Outaouais ).

Ce dernier croit que les petites et moyennes entreprises doivent demeurer vigilantes face à l’emprise de géants comme Amazon sur le secteur du commerce de détail.

Il croit que la série de formations proposée par le CSEPRCentre de services à l’emploi de Prescott et Russell va permettre de mieux outiller les entrepreneurs et leurs employés à composer avec cette nouvelle réalité.

« [Les] régions économiques qui se situent parfois entre les grands centres doivent faire attention à cette menace-là. Avec le commerce électronique, ça démocratise facilement l’achat. […] C’est pour ça qu’il faut profiter de l’occasion […] [pour] mettre en place un plan de rétention de clientèle », explique le professeur de l’ UQOUniversité du Québec en Outaouais .

Ces paroles font plaisir à Chantal Burelle-Demonsand, directrice générale de Kiosk Dimensions, une PMEpetite et moyenne entreprise située à Bourget dans la Cité de Clarence-Rockland.

Au cours des derniers mois, l’entreprise, et ses six employés en ont profité pour développer et mettre en marché un nouveau produit.

Il s’agit du Kubicule, une cabine acoustique compacte et légère destinée dans un premier temps au marché canadien.

L’entreprise Kiosk Dimensions de Bourget a profité des derniers mois pour développer et mettre en marché le Kubicule, une cabine acoustique compacte. Photo : Courtoisie : Kiosk Dimensions

Pour Chantal Burelle-Demonsand, ces formations gratuites tombent à point.

Ça va nous aider, même si nous sommes [déjà] en train de le faire. J’ai des employés plus jeunes qui sont sur les plateformes numériques, qui sont dans les médias sociaux. […] Mais l’expertise, c’est important pour évoluer, pour comprendre ces nouvelles méthodes , indique la femme d’affaires.