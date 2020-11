Le nombre de cas de COVID-19 pourrait doubler d’ici 6 mois en Saskatchewan

Depuis le début de la pandémie, la Saskatchewan a enregistré 5651 cas de COVID-19.

La nouvelle modélisation prévoit 4830 nouveaux cas au cours des six prochains mois dans le scénario le plus optimiste. L'estimation passe à 469 000 nouveaux cas dans le scénario où la crise serait hors de contrôle.

La province souligne que la façon dont la population de la Saskatchewan adhérera aux ordonnances de santé publique, comme le respect de la distanciation physique, la limitation des contacts et le port du masque, aura une incidence sur ce nombre.

Les pires scénarios sont toujours là [...] Ce que cela montre, c'est qu'on peut, grâce à des mesures assez simples, ralentir la progression , a expliqué le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Saqib Shahab, en en appelant à la responsabilité de la population.

Cela ne dépend pas que de quelques-uns d'entre nous, nous devons tous le faire. Saqib Shahab, médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan

La modélisation évalue la direction que pourrait prendre la pandémie dans le province en fonction des taux de transmission et des mesures prises pour les réduire. Les modèles permettront aux autorités de planifier divers scénarios dans les mois à venir.

La modélisation publiée jeudi propose des prévisions sur 14 jours et des projections sur 6 mois.

Des scénarios pour évaluer la situation

Quatre scénarios ont été présentés pour les projections à six mois. Chacun part du principe que les écoles et les entreprises restent ouvertes et que les infections se produisent au travail, dans les établissements scolaires, les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée.

Selon la vision la plus optimiste, la modélisation dit que, dans 6 mois, la Saskatchewan annoncera 76 nouveaux cas de COVID-19 par jour. Dans ce scénario, le nombre total de nouveaux cas est de 4830, et le nombre total de nouveaux décès est de 34.

Le Dr Saqib Shahab a multiplié les points de presse depuis le début de la crise de la COVID-19. Photo : La Presse canadienne / Michael Bell

Dans le scénario le plus pessimiste, seulement 20 % des résidents se plient au port du masque, 10 % seulement des personnes travaillent à domicile, et la population continue de fréquenter les bars et les restaurants comme elle le ferait normalement.

Dans ce scénario, les projections suggèrent que, dans 6 mois, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 annoncés par jour serait de 8390, et le total de cas déclarés passerait à 469 000. Le nombre de décès supplémentaires s'élèverait à 4800 morts.

La province s'était prêtée à un exercice similaire au début de la crise, révélant des projections à travers de trois scénarios.

Avec les informations de Jean-Baptiste Demouy et de Nicholas Frew