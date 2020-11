Éclosion de COVID-19 sur le chantier de LNG Canada à Kitimat, en C.-B.

Un total de 14 employés du projet LNG Canada à Kitimat, en Colombie-Britannique, ont reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 et une éclosion a été déclarée sur le site.

Selon la régie de la santé du Nord, ces cas sont tous associés à un seul lieu de travail et la recherche des contacts se poursuit.

Trente-deux employés sont en isolation sur le site et d’autres s’isolent dans leurs communautés d'origine.

La régie de la santé du Nord dit qu'elle travaille à la fois avec LNG Canada et l'entrepreneur principal du site, JGC Fluor.

Appels à fermer les camps

Plusieurs personnes et organisations demandent depuis longtemps à la Colombie-Britannique de suspendre ses activités sur les principaux sites industriels de la province pendant la pandémie de COVID-19.

En mars, le Dr David Bowering, ancien médecin hygiéniste en chef de la régie de la santé du Nord, a écrit une lettre ouverte à la province appelant les lieux de travail essentiellement des navires de croisière sans littoral qui posent un risque pour les travailleurs et les communautés environnantes.

La province, cependant, a résisté à cet appel et a plutôt travaillé avec LNG Canada, BC Hydro et d'autres organisations pour mettre en œuvre des protocoles de sécurité à suivre.

Selon des documents obtenus grâce à une demande d'accès à l'information de CBC/Radio-Canada, les hauts fonctionnaires ont eu du mal à définir comment ces grands projets industriels sont essentiels.

Je ne peux pas dire que le site C, LNG Canada, etc. sont essentiels , a écrit le sous-ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières de l'époque, Dave Nikolesjin (qui a depuis quitté son poste au gouvernement) dans un courriel du 23 mars.

Mais ils prennent des mesures exceptionnelles pour réduire les opérations uniquement à des niveaux critiques et pensent pouvoir fonctionner en toute sécurité.

Pour sa part, LNG Canada a renvoyé environ la moitié de sa main-d'œuvre chez elle pour réduire les contacts, mais n'a pas divulgué de manière proactive si des cas se sont produits sur le chantier.

Dans un courriel envoyé à CBC mercredi — un jour avant la déclaration de l'épidémie — LNG Canada a déclaré que toute question concernant la COVID-19 devrait être soumise à la régie de la santé du Nord.

Avec les informations d’Andrew Kurjata (Nouvelle fenêtre)