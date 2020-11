Le G20, Riyad et le silence du Canada

L’événement devait offrir au prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane la possibilité de partager des poignées de main et de larges sourires avec des présidents et des premiers ministres, dont Justin Trudeau.

L’Arabie saoudite préside le G20 cette année. Or, le sommet qui devait avoir lieu à Riyad s’est plutôt transformé en rendez-vous virtuel. Les leaders se verront sur des écrans pendant ces travaux qui doivent s’échelonner sur deux jours.

Mais virtuel ou pas, la rencontre du groupe des grandes puissances a lieu deux ans après l’assassinat brutal du journaliste dissident saoudien Jamal Khashoggi et sept mois après la reprise des exportations d’armes canadiennes vers l’Arabie saoudite.

Les leaders sont tous prêts à participer à ce sommet. C’est très dommage , déplore Agnès Callamard, l’experte française des droits de la personne et rapporteure spéciale des Nations unies.

Le silence de la communauté internationale n’a fait qu’entretenir ce sentiment d’impunité en Arabie saoudite. Et Agnès Callamard inclut le silence du Canada.

C’est elle, qui dans un rapport accablant, avait conclu que le meurtre et le démembrement de Jamal Khashoggi était un crime d’État avec de multiples violations du droit international. La rapporteure spéciale du Conseil des droits de l’homme a demandé que le prince héritier et homme fort du royaume fasse l’objet d’une enquête pénale internationale.

Voilà donc pourquoi dans la foulée de son enquête, Agnès Callamard a appelé les dirigeants mondiaux à déplacer ou à boycotter le sommet du G20. Elle a aussi fortement incité le Canada à donner l’exemple.

Je suis inquiète. De s’imaginer que Riyad ne va pas chercher à instrumentaliser le fait qu’il organise le G20, c’est être naïf et nous prendre pour des naïfs. Donc, afin de ne pas se faire instrumentaliser, il est plus qu’important de dire non.

Agnès Callamard, rapporteure spéciale de l’ONU sur les exécutions extrajudiciaires