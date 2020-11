Pour une meilleure intégration des personnes atteintes d'autisme

À l’occasion du 26e Rendez-vous de l’Institut, différentes conférences portant sur la vie des personnes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme se sont déroulés virtuellement mercredi.

Les échanges ont notamment pour but d’aider ces personnes à se réaliser en participant à la vie communautaire et en intégrant le marché du travail.

Améliorer l'intégration sociale

On va aller cerner le profil de la personne et on va lui offrir ce qu'elle désire en fonction de ses projets de vie , explique Caroline Perron, coordonnatrice clinique à l'intégration au travail et communautaire au CIUSSS MCQ.

On veut développer le plus grand potentiel de la personne. On veut qu'elle se sente valorisée et intégrée socialement. Caroline Perron, coordonnatrice clinique à l'intégration au travail et communautaire au CIUSSS MCQ.

En Mauricie et au Centre-du-Québec, 147 personnes vivant avec un TSA bénéficient d’activités de jour d’intégration au travail et communautaire, soit 15% des usagers de ces services.

Une main d’œuvre disponible et motivée

Cette proportion augmente d’année en année, et représente une opportunité de main-d’œuvre intéressante pour la communauté, selon la direction de la santé régionale.

Le milieu est reconnaissant parce que ce sont des individus fiables, assidus et ponctuels. Caroline Perron, coordonnatrice clinique à l'intégration au travail et communautaire au CIUSSS MCQ.

Ça nous a été d'une grande aide, parce qu'en ce moment on a de la misère à avoir des employés qui sont toujours au poste , explique Noémie Champoux propriétaire de l’animalerie Les Rivières qui emploie Roselle Beaupré, une personne qui vit avec un trouble du spectre de l’autisme.

Faire des stages m'a aidée à travailler, parce que j'étais beaucoup plus gênée que ça avant. Je n'étais pas trop sûre au début, mais finalement, quand mon intervenante est venue avec moi, elle a vu des étoiles dans mes yeux , affirme Roselle Beaupré.

D'après un reportage de Jacob Côté.