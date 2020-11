La prison de New Carlisle suspend ses admissions face à l’éclosion de COVID-19

L'ampleur de l'éclosion au centre de détention de New Carlisle est telle que les nouvelles admissions y sont temporairement suspendues.

Ce sont 39 cas de COVID-19 qui ont été recensés en une semaine parmi les employés et la population carcérale.

D'autres centres de détention prendront en charge les personnes condamnées ou envoyées en détention préventive.

À New Carlisle, 32 des 56 détenus sont infectés par la COVID-19. Il s'agit de la prison provinciale à l'extérieur de Montréal où on recense le plus de cas positifs depuis le début de la pandémie.

Depuis le début de l’éclosion, sept employés du centre carcéral ont été déclarés positifs alors que trois sont présentement en isolement préventif en attente de résultats.

Plusieurs mesures ont été instaurées pour freiner le virus au centre de détention. Les détenus et le personnel sont notamment testés tous les trois jours, la fréquence de nettoyage des aires communes a été triplée et une infirmière est présente sur place tous les jours.

Le syndicat des agents correctionnels craint toutefois que la vétusté des lieux ne permette pas de stopper la propagation.

Il y a huit des neuf secteurs de l'établissement qui ont des cas positifs. Quand on a des établissements avec des dortoirs, des portes à barreau, avec une ventilation déficiente, c’est parce qu’il y a une vétusté des lieux , explique le président du syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec, Mathieu Lavoie.

Ce dernier n’est pas surpris de l’ampleur de l’éclosion et ajoute que le syndicat avait identifié le centre de détention comme étant sensible à la propagation de la COVID-19.

M. Lavoie se demande si l’ensemble des personnes incarcérées vont contracter le virus, car il serait difficile de faire respecter le port du masque et la distanciation entre les détenus selon lui.

