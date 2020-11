Fermée deux semaines, l'école secondaire Charles-Gravel a fait preuve de créativité

Depuis le basculement vers l'enseignement à distance, les enseignants ont dû apprendre à utiliser des nouvelles plateformes et user de créativité.

Parmi les matières qui se prêtent le moins aux cours en ligne, il y a l'éducation physique. L'enseignant Carl Tremblay fait l'évaluation de la condition physique de ses étudiants à distance. Pour les entraînements cardiovasculaires, il demande à ses étudiants d'utiliser une application. C'est de la marche, c'est du jogging, c'est de la course, ça peut être de la raquette, ça peut être du vélo. Il faut qu'ils bougent , a-t-il raconté.

En arts plastiques, il a fallu revoir certains exercices. Évidemment, les élèves n'ont pas toutes les matières habituelles à portée de main, mentionne l'enseignante Manon Lévesque. On a fait des projets photos, parce que tous les jeunes ont pas mal des téléphones. On peut faire des projets photos, on peut faire des projets avec les crayons de bois et les crayons de couleur , a détaillé l'enseignante en arts plastiques.

Les élèves ont dû s'adapter à ces nouvelles façons de faire et composer avec l'imprévu. Lyvia Gagnon et Juliette Grégoire ont vu certains avantages à ce mode d'enseignement. C'est sûr qu'être toujours tout seul, ça vient un peu lourd, mais c'est bien l'enseignement à distance parce qu'on n'a pas peur de la COVID , a commencé Lyvia Gagnon, une étudiante en secondaire V. Ça aide beaucoup pour mon autonomie et pour ma route vers le cégep. Je me sens plus en confiance, maître de mes mouvements, de mes choses , a enchaîné Juliette Grégoire.

Les élèves seront de retour en classe lundi si la situation demeure stable. Aucun cas ne s'est ajouté jeudi aux 52 déjà connus.

D'après un reportage de Claude Bouchard