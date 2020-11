Les petits producteurs dans les Prairies menacés de perdre leurs terres

La concentration des terres agricoles du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta aux mains de grands propriétaires terriens pourrait obliger la moitié des fermes familiales de plus petite envergure à mettre la clé sous la porte d’ici quelques décennies, selon une étude du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA).

Les auteurs de l’étude affirment qu’un petit nombre seulement de fermes agricoles exploitent la plupart des terres agricoles dans les Prairies.

Ces grands producteurs génèrent la part du lion des revenus agricoles au Canada pour les trois provinces des Prairies, qui possèdent à elles seules 70 % des ressources agricoles du pays.

Dans leurs conclusions, les auteurs soulignent que 38 % des terres agricoles de la Saskatchewan sont exploitées et contrôlées par seulement 8 % des propriétaires. En Alberta, 6 % des fermes exploitent 40 % des terres agricoles alors que seulement 4 % des fermes du Manitoba contrôlent 24 % des terres.

Une réalité avec de grandes conséquences pour ces provinces.

Annette Aurélie Desmarais, l’une des quatre auteurs et tenante de la chaire de recherche du Canada à l'Université du Manitoba en justice sociale et en autonomie alimentaire, croit que le contrôle croissant des terres agricoles aux mains de grands propriétaires pourrait avoir comme effet de rendre la vie difficile aux petits agriculteurs et aux nouveaux entrepreneurs dans le milieu.

Le nombre de jeunes agriculteurs en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba a diminué de plus de 70 % en une génération [trente ans]. C’est un chiffre très important pour une période aussi courte. Annette Aurélie Desmarais, co-auteure de l'étude

L’accaparement des terres agricoles par les grands producteurs n’est pas le seul problème, soulignent les auteurs. L’étude démontre que depuis 40 ans, le nombre de fermes de petite envergure dans les provinces des Prairies a considérablement chuté.

De 1976 à 2016, le nombre de fermes en Saskatchewan a baissé de moitié (51 %), selon les chiffres du rapport. En Alberta, le nombre de fermes exploitant les terres agricoles a baissé du tiers (34 %) alors qu’au Manitoba, pour la même période, le nombre de fermes a diminué de plus de la moitié (54 %).

Plusieurs problèmes minent la capacité des petits producteurs agricoles des Prairies à survivre, note l'étude (archives). Photo : CBC / Dale Molnar

Cette diminution du nombre de fermes a bénéficié aux grands producteurs. Le nombre de super fermes agricoles exploitant une superficie de plus de 10 000 acres a augmenté de manière significative.

Sur une période de 30 ans, le nombre de ces super fermes en Saskatchewan a été multiplié par six, pour atteindre 18 en 2016. En Alberta, ce nombre a presque triplé pour atteindre 24 fermes alors que le Manitoba ne recensait qu’un seul propriétaire exploitant plus de 10 000 acres en 1986. La province en dénombrait 18 en 2016, une augmentation de 1800 % en l’espace d’une génération.

Un système inégal encouragé par l’industrie

André Magnan, professeur de sociologie à l’Université de Regina et co-auteur de l’étude, souligne que cette situation est encouragée par le milieu agroalimentaire.

C’est la transformation de l’industrie agroalimentaire qui influence le phénomène , explique-t-il.

C’est très compétitif comme milieu. Il y a beaucoup de pressions pour augmenter les superficies des exploitations, afin de permettre aux agriculteurs de toucher un revenu acceptable pour en vivre , ajoute-t-il.

André Magnan, professeur associé au département de sociologie à l'Université de Regina, étudie les enjeux du transport du grain. Photo : Radio-Canada

Une autre raison qui explique le phénomène, c’est la disparité de capital pour devenir acquéreur des terres agricoles disponibles.

Lorsqu’on est voisin avec une "super ferme" et qu’un terrain devient disponible, il est difficile de rivaliser avec eux pour l’achat de ces terres. Il devient impossible pour les petits agriculteurs de croître. André Magnan, co-auteur de l'étude

Il ajoute que la situation peut entraîner un problème de sécurité alimentaire pour certaines régions, comme elles comptent sur un approvisionnement alimentaire régulier grâce aux petits exploitants.

Autre problème que soulève l’étude : l’industrie repose sur la concurrence même entre exploitants agricoles. Ce qui génère une compétition inégale pour le secteur , dit le professeur de l’Université de Regina.

Les grands propriétaires peuvent négocier des ententes au rabais très avantageuses pour des services. Concrètement, dans les petites régions rurales [des Prairies], ça peut contribuer de façon assez importante à la disparité entre agriculteurs , explique-t-il, en soulignant que les fermiers ayant moins de revenus seront encouragés à vendre.

Ultimement, on parle concrètement peu de voir disparaître les petits fermiers. André Magnan, co-auteur de l'étude

Des solutions entre les mains des gouvernements

Selon lui, les gouvernements provinciaux doivent intervenir. Autrement, la concentration des terres agricoles aux mains des grands propriétaires pourrait faire perdre leurs fermes à la moitié des familles agricoles canadiennes des deux prochaines générations , dit-il.

En guise de solution, André Magnan propose notamment de repenser les législations entourant le secteur agricole des provinces. Une initiative qui doit venir des gouvernements provinciaux.

Il faut repenser globalement toutes les politiques et les programmes de soutien à l’agriculture. Il faut mettre les ressources et l’énergie pour encourager la relève chez les jeunes , explique-t-il, en soulignant l'inertie des gouvernements à mieux encadrer les enjeux.