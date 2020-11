Industrie forestière : le Québec est défavorisé, dénoncent des députés bloquistes

Selon les chiffres compilés par le Bloc Québécois, 80 % des sommes du programme sont allées à des organismes situés en Colombie-Britannique. Le Québec compte cependant 31 % des emplois liés à l’industrie forestière au Canada, et 6 % de tous les emplois du secteur forestier québécois sont en Abitibi-Témiscamingue, font remarquer Sylvie Bérubé et Sébastien Lemire.

Selon ce dernier, la situation s’explique par le fait que ce programme fédéral est inadapté à la situation québécoise.

On veut dénoncer cette situation d’iniquité et inviter le gouvernement à réviser ses programmes. On comprend que l’industrie forestière est très importante pour la Colombie-Britannique, notre point n’est pas de dire qu’ils ne méritent pas de subventions, mais il faut s’assurer que la même équité soit mise en place et que le Québec puisse en bénéficier , dit-il.

Sylvie Bérubé, députée d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, et Sébastien Lemire, député d'Abitibi-Témiscamingue pour le Bloc québécois Photo : Bloc québécois

Le Québec peut et fait autrement en se réinventant pour viser une transition plus claire en quête de nouveaux produits, de nouveaux marchés , ajoute la députée d’Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou Sylvie Bérubé.

Le Québec n’a pas accès à l’Asie

Contrairement à la Colombie-Britannique, le Québec ne peut se tourner vers l’Asie pour écouler ses produits. Pour cette raison, les bloquistes estiment que la province doit miser sur la valeur ajoutée de la ressource.

Ils soutiennent donc que le Programme de développement des marchés n’offre pas les mêmes incitatifs en se concentrant essentiellement sur les produits du bois d’œuvre alors qu’il demeure essentiel de diversifier nos marchés pour sécuriser l’industrie .

Sébastien Lemire cite notamment l’exemple de l’usine de Résolu à Amos. La direction prépare actuellement l’hivernage de l’usine, qui est présentement fermée. Il se questionne à savoir quels nouveaux marchés pourraient être créés à partir de l’infrastructure existante.