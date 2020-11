Les maires des Basques veulent voir les états financiers de la SÉMER

Selon le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté des Basques, Bertin Denis, les élus souhaitent s'assurer que de potentielles dettes de la SÉMERSociété d’économie mixte d’énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup ne soient pas épongées par des augmentations de tarifs.

Il mentionne que depuis deux ans, le coût du traitement des matières putrescibles est passé de 26 000 $ à 103 000 $.

Si on ramène ça par habitant, on parle de 10 $ l'an passé et de 2 $ cette année , précise-t-il. Une augmentation comme ça, c'est facile d'exprimer son désaccord. On veut comprendre ce qui s'est passé là. On a des maires qui se font questionner par leurs conseillers et par les citoyens.

Bertin Denis précise toutefois qu'il est fort probable que les élus soient d'accord avec la stratégie de la SÉMERSociété d’économie mixte d’énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup , une fois les états financiers épluchés.

Il est d'avis que la divulgation des états financiers de la SÉMERSociété d’économie mixte d’énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup serait à l'avantage de la Société puisque l'initiative effacerait certains doutes persistants à son égard.

La MRCMunicipalité régionale de comté des Basques n'est pas la première à demander que les états financiers de la SÉMERSociété d’économie mixte d’énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup soient rendus publics. L'ex-maire de Saint-Paul-de-la-Croix, Simon Périard, l'avait réclamé à plusieurs reprises.

On veut juste être capables de mesurer ça , soutient le préfet. Fort probablement qu'on va arriver aux mêmes conclusions que la SÉMERSociété d’économie mixte d’énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup . Mais nous, il ne faut pas l'oublier, on est à la fois clients et fournisseurs de la SÉMERSociété d’économie mixte d’énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup . Quand t'es client et fournisseur, je pense que t'es partenaire. C'est plate, en tant que partenaires, de se cacher ça, là.

Les maires ont voté unanimement en faveur d'une résolution en ce sens lors de la plus récente séance du conseil de la MRCMunicipalité régionale de comté .

Avec les informations de Jérôme Lévesque-Boucher