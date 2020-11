Mashteuiatsh ne mettra pas de points de contrôle, malgré l’augmentation des cas

En plus des consignes de la santé publique, le conseil de bande préconise le télétravail pour ses employés. Un comité de prévention a été mis sur pied dans la communauté et des congés de répit sont offerts aux employés.

La semaine dernière, les écoles primaires et secondaires ont aussi été fermées pendant deux jours.

Le chef de Mashteuiatsh croit que ces mesures sont suffisantes et n’envisage pas de mettre en place des points de contrôle à l'entrée de la communauté, comme ce fut le cas au printemps dernier.

Au mois de mars, on ne savait pas trop dans quelle expérience on allait, rappelle Clifford Moar, mais là aujourd’hui on a appris, donc pour l’instant il n’y a pas de point de contrôle qui est envisagé. On sait que la COVID, la façon dont elle fonctionne, ce n’est pas en contrôlant les allées et venues, c’est vraiment une responsabilité individuelle.

Clifford Moar est aussi d’avis que la population respecte les mesures mises en place au sein de la communauté. L'opinion partagée par les citoyens. Les mesures sont mises en place et à venir à date, c’est juste des cas qui n’ont pas fait attention qui sont infectés , dit un homme rencontré à Mashteuiatsh.

Après avoir été forcé d'annuler bon nombre d'activités, dont le Grand rassemblement des Premières Nations, Clifford Moar a bon espoir que l'effort collectif permettra aux familles de se réunir pendant les Fêtes dans le respect des consignes de la santé publique.

D'après les informations d'Annie-Claude Brisson