Une semaine de formation du Collège Red River pour travailler dans les foyers de soins

Les employés dans les centres de soins pour personnes âgées pourraient bientôt recevoir de l’aide complémentaire dans les tâches comme surveiller les patients, leur tenir compagnie et ranger du matériel.

Le gouvernement manitobain collabore avec le Collège Red River pour offrir un programme de formation. Le premier groupe d’étudiants pourrait commencer à travailler comme aide-soignants non certifiés dans les centres de soins pour personnes âgées dès le 8 décembre.

Il faut veiller à ce qu’un appui et des soins soient disponibles pour les résidents des foyers de soins personnels. Cela est une priorité absolue, car nous constatons la pression que la COVID-19 exerce sur la main-d'œuvre des foyers , affirme le ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active, Cameron Friesen.

Nous devons faire tout notre possible pour nous assurer que nous ne manquons pas d’employés [...] pour appuyer les résidents dans les centres de soins prolongés. Cela demande une augmentation immédiate de la main-d'œuvre et la formation répondra à cet objectif. Cameron Friesen, ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active

Les cours seront gratuits pour les étudiants qui s’engagent à travailler pour une période d’au moins trois mois dans un foyer de soins après leur apprentissage.

La formation d’une semaine comprend cinq jours de théorie en ligne et deux jours de formation pratique et en présentiel, indique le communiqué.

Appuyer les membres du personnel

Les étudiants sélectionnés pour travailler dans des foyers de soins recevront de l'équipement de protection individuelle (EPI) pour leur nouvel environnement de travail.

Ils travailleront avec l’aide des membres du personnel et sous la supervision d’un gestionnaire ou d’un superviseur infirmier.

Le Collège Red River avait annoncé, à la mi-octobre, une formation d’un cours de cinq heures pour effectuer en toute sécurité un prélèvement nasal pour les étudiants intéressés à une carrière en soins de santé.

Je suis fier de ce que nous avons accompli et de l’engagement de la province. Je tiens à remercier notre personnel de leur appui pour la communauté , a écrit le président-directeur général pour le Collège Red River, Fred Meier, dans un communiqué de presse.

Formation offerte en région

La nouvelle formation offrira des micros crédits et une certification sera possible pour démontrer que les étudiants maîtrisent une tâche particulière ou une série de tâches. La formation sera proposée à Winnipeg, Selkirk, Steinbach, Winkler et Portage la Prairie à partir du 30 novembre.

Les possibilités d’offrir les cours dans d’autres régions incluant des communautés dans le nord du Manitoba sont aussi explorées.

Le programme est accessible aux étudiants âgés de 18 ans et plus. Ils doivent posséder au moins dix années d’éducation scolaire. Les étudiants n’ont pas besoin d’expérience dans le domaine des soins pour s'inscrire.

Les étudiants du premier cycle d’études à la Faculté des sciences sociales peuvent postuler pour travailler comme aide-soignants non certifiés. Ils n’ont pas besoin de certification supplémentaire.

La première date limite d’admission est le lundi 23 novembre.

Avec les informations de CBC/Radio-Canada