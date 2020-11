Le mot de passe « 123456 », plus populaire que jamais

Les internautes ne semblent pas avoir encore saisi l’importance d’avoir un mot de passe solide, si on en croit une analyse de la base de données du logiciel NordPass.

C’est 123456 , utilisé par plus de 2,5 millions de personnes, qui se hisse en tête dupalmarès des 200 mots de passe les plus courants de 2020  (Nouvelle fenêtre) , après un examen de quelque 275,7 millions d’entrées sur l’application NordPass.

Après s’être classé en 2e place en 2019, il vient détrôner son acolyte un peu plus court 12345 qui glisse en huitième position, utilisée par tout de même 188 000 internautes.

Plusieurs internautes s’obstinent à utiliser des mots de passe jugés faibles, même s’ils et elles mettent à risque leurs données. Selon cette même compagnie, 123456 a été débusqué plus de 23,5 millions de fois en 2020.

111111 , le sixième le plus utilisé dans l'analyse, figure également dans les 10 plus populaires cette année, alors qu'il était 17e l'année dernière. Le mot de passe 123123 est passé quant à lui de la 18e à la 7e place.

Quelques astuces pour renforcer sa cybersécurité : Avoir un mot de passe de 12 caractères et plus

Utiliser des symboles et des chiffres pour chacun d’entre eux

Alterner entre les majuscules et les minuscules

Se servir d’un mot de passe différent pour chaque service

Changer les mots de passe tous les 90 jours

Se servir d’un logiciel de gestion de mot de passe

Un nouveau mot de passe, picture1 , s’invite en force dans le palmarès en montant sur la troisième marche du podium. En quatrième position, on trouve le traditionnel password (mot de passe) et, en 10e position, son équivalent en portugais, senha .

Les 11e et 12e positions sont tenues par 1234567 et le très populaire qwerty , nommé d'après les six premières lettres de son clavier d’ordinateur en partant de la rangée supérieure à gauche.

Selon NordPass, les dix premiers mots de passe de la liste peuvent être déchiffrés en 10 secondes ou moins, tandis que trois heures étaient nécessaires pour picture1 .

La compagnie estime que les gens ont recours à des mots de passe simples et faciles à retenir pour des raisons de commodité.

NordPass n'a pas expliqué la méthodologie de son analyse et n’a pas répondu aux demandes de CBC News.