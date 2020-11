Le Phare devient le projet HUMANITI

Dans un communiqué, le promoteur québécois Cogir indique que son projet inclut quatre immeubles : deux de 31 étages, un de 40 étages et un dernier de 53 étages. À terme, il pourrait accueillir un hôtel, 1151 unités locatives, 453 condos et des espaces commerciaux et de bureaux.

Le dévoilement d'HUMANITI aura lieu lors d’une conférence virtuelle le 24 novembre. Les firmes d'architectes Neuf et Bisson ont été sélectionnées pour développer le projet.

Une maquette du complexe immobilier Le Phare Photo : Groupe Dallaire

L’homme d’affaires Michel Dallaire fait donc une croix sur son projet Le Phare, qui bat de l’aile depuis que la Ville a écarté l’idée d’y construire le pôle d’échange dans l’ouest du futur tramway de Québec.

Au départ, Le Phare avait comme ambition de devenir la plus haute tour à l’est de Toronto, avec 65 étages. Mais le prometteur avait dû revoir le chiffre à la baisse au cours de l’été. Ce projet avait été annoncé en grande pompe il y a cinq ans.

