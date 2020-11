D'autres restrictions attendues pour Toronto, Peel et York

Le premier ministre de l’Ontario a prévenu qu’il annoncerait vendredi de nouvelles restrictions sanitaires pour Toronto et les régions de Peel et York, et qu’il n’écarte pas un retour au confinement.

Doug Ford n’était pas prêt à donner plus de détails jeudi sur les mesures à venir – qui doivent être approuvées par le cabinet – mais il a promis qu’elles seraient dures .

Nous voyons des tendances inquiétantes, nos unités de soins intensifs sont en péril, nos foyers de soins de longue durée sont à risque. Nous avons des décisions difficiles à prendre , reconnaît le premier ministre.

Le Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef de la province, est lui aussi resté avare de commentaires.

Encore une fois on essaye d’atteindre un plateau avec nos chiffres, et qu’ils diminuent, surtout dans les secteurs où il y a une forte croissance , dit-il seulement.

Jeudi, les dirigeants de la région de York ont imploré le gouvernement de l'Ontario de ne pas placer la région en confinement, ou en zone grise , selon le nouveau système de classification des régions du gouvernement ontarien.

Depuis lundi, la région de York est en zone rouge , ce qui signifie que des mesures strictes sont en place pour contrôler la pandémie.

D’autres fermetures à l'horizon ?

Je ne serais pas étonné de voir que seulement les services essentiels demeurent ouverts , note pour sa part le Dr Jérôme Leis, chef du contrôle et de la prévention des infections au Centre des sciences de la santé Sunnybrook à Toronto.

Le Dr Jérôme Leis, directeur de la prévention des infections à l'Hôpital Sunnybrook de Toronto Photo : Radio-Canada

Selon lui, c’est un retour au confinement semblable à celui du printemps qui doit être envisagé dans les secteurs les plus touchés maintenant – au moins pour une période de quelques semaines.

Ce qui a été fait jusqu'à présent n’a pas fonctionné. Dr Jérôme Leis, directeur de la prévention des infections, Hôpital Sunnybrook

Si on regarde le schéma de la province, et Toronto, Peel et York qui sont dans le rouge, il y a seulement une direction dans laquelle on peut aller et ce serait dans le gris : on parle dans ce cas-là d’un confinement total.

De son côté, le médecin hygiéniste de la région de Peel, le Dr Lawrence Loh, est d’accord avec plus de fermetures et de restrictions.

C’est très clair qu’il faut réduire le nombre d’interactions en personne dans nos communautés. Au moins dans l’immédiat, il faut qu’on ait une certaine pause pour éviter plus d’hospitalisations , a-t-il déclaré jeudi au réseau CBC News Network.

Des heures limitées ?

Le Dr Hugues Loemba, médecin de famille, virologue et professeur à l’Université d’Ottawa, est aussi partisan d’une approche ciblée plus stricte dans les régions chaudes. Sans nécessairement parler d’un reconfinement complet, il pense que la province devrait d'abord baisser les limites pour les rassemblements et restreindre les heures d’ouvertures de commerces.

Diminuer le nombre de personnes qui peuvent être autorisées pour les rassemblements, dans un milieu restreint intérieur, dans les lieux de cultes, dans une salle de sport, au moins de moitié – si c’est 10 personnes, il faut aller à 5 personnes. On coupe aussi la possibilité de prendre les repas sur place dans les restaurants.

Vous mettez ces restrictions sur deux semaines pour voir si ça a de l’effet, et si ça ne marche pas on peut à ce moment-là envisager un confinement , suggère-t-il.

Le Dr Loemba pense qu'il faut encore plus limiter le nombre de personnes qui peuvent avoir accès aux lieux fermés. Photo : Radio-Canada

Mais il faut réévaluer ces mesures au fur et à mesure, ne pas attendre plusieurs autres semaines avant de réagir , souligne-t-il.

L’épidémiologiste Robyn Lee pense aussi qu’il faut limiter le plus possible les occasions de rassemblements.

Si on dit à la population : il faut que tu restes avec ta famille, mais en même temps, tu peux aller au restaurant, ça n'a pas beaucoup de sens , dit la Dre Lee, qui est aussi conseillère en soins infirmiers et professeure adjointe à l'École de santé publique Dalla Lana de l'Université de Toronto.

À écouter : Entrevue avec la Dre Robyn Lee

Elle s’inquiète par ailleurs de la situation dans les centres commerciaux. C’est aussi un lieu qui peut donner beaucoup de risques, particulièrement alors qu’on approche de la saison de Noël, avec plus de gens dans les magasins et plus de contacts aussi .

Pause dans les écoles ?

Le Dr Jérôme Leis entrevoit même une possible fermeture des écoles si la province décide d'aller vers un reconfinement, ou certainement l’éducation virtuelle au moins de façon temporaire , dit-il.

La Ville de New York vient par exemple de décider de fermer les écoles publiques.

Là-dessus, le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario a laissé entendre qu’il étudie la question, mais il estime que le système tient bon pour l’instant, et que la transmission a surtout lieu en dehors des écoles.

En ce moment, j’entends de la part de nombreux docteurs que l’endroit le plus sécuritaire pour nos enfants, ce sont les écoles, où il y a un environnement contrôlé , ajoute le premier ministre Ford.

Plus de sanctions ?

Le Dr Leis pense aussi que peu importe les mesures choisies, elles doivent s’accompagner de la pleine coopération du public, avec peut-être des sanctions plus sévères pour les plus réfractaires.

Si tous les endroits publics non essentiels sont fermés, il reste que les individus peuvent trouver des endroits pour se rassembler dans les foyers privés par exemple. Il faut absolument que ça arrête, parce que pour que tout ça vaille la peine, pour vraiment avoir un impact sur la transmission, il faut que tout le monde suive les mesures de façon très stricte , lance l'infectiologue.

Doug Ford doit donner plus de détails vendredi sur les nouvelles restrictions ciblées. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

En ce moment on voit des familles qui se rencontrent avec plusieurs familles, des amis, dans un foyer. Des rassemblements, des fêtes. Je pense que le gouvernement serait sans doute prêt à poser des pénalités, on est à ce stade-ci.

Le premier ministre Ford a d'ailleurs annoncé jeudi une série de campagnes d'éducation et d’inspection, qui vise en particulier les entreprises et les lieux de travail, pour s’assurer que les règles sont respectées de tous.

En plus de ces mesures, le Dr Lawrence Loh pense aussi qu’il faut ajouter dès maintenant des mesures à long terme pour aider à s’attaquer aux racines de la transmission.