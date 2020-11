Plan de Québec pour le temps des Fêtes : réactions en Outaouais

Le premier ministre François Legault a présenté, jeudi, ce qu'il qualifie de contrat moral avec la population. Les rassemblements d’au plus dix personnes seront permis du 24 au 27 décembre. En revanche, les gens devront restreindre au maximum les contacts une semaine avant et une autre après Noël. Les rassemblements seront interdits pour le jour de l'An. Les commerces, comme les restaurants, les salles de spectacle et les gyms resteront fermés jusqu'au 11 janvier.

Par ailleurs, le calendrier scolaire sera quelque peu modifié pour prolonger le congé des Fêtes jusqu’au 11 janvier au niveau secondaire en Outaouais. Les élèves du primaire pourront quant à eux retourner en classe normalement comme prévu, soit le 6 janvier. Mais dans les deux cas, l’enseignement à distance sera mis en application quelques jours avant la pause, dès le 17 décembre.

Le syndicat de l'enseignement de l’Outaouais réagit favorablement au plan du gouvernement québécois.

Suzanne Tremblay, la présidente du syndicat de l'enseignement de l’Outaouais. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

On apprend aujourd’hui qu’on ne débordera pas sur les vacances d’été et ça, c’était une inquiétude du personnel enseignant. On apprend aussi aujourd’hui que le ministre répond à un souhait de la majorité des enseignants et des enseignantes, c'est-à-dire de maintenir le lien avec leurs élèves , a déclaré Suzanne Tremblay, la présidente du syndicat de l'enseignement de l’Outaouais.

Malgré qu’on va garder les jeunes à la maison, les enseignants vont faire de l’enseignement à distance et vont pouvoir communiquer avec les élèves. Suzanne Tremblay, présidente du syndicat de l'enseignement de l’Outaouais

Pour le comité de parents du Centre de services scolaires des Draveurs (CSSD), l’impact est relativement minime , indique la présidente, Catherine Martel.

Selon elle, les quelques jours qui précèdent le congé des Fêtes sont généralement dédiés à des activités plutôt qu'à l’enseignement et au niveau secondaire, plusieurs élèves ont cours qu’une journée sur deux, explique-t-elle.

Ce n’est pas l’idéal, mais considérant les circonstances actuelles, c’est probablement ce qu’on pouvait avoir de mieux , estime Mme Martel.

Du côté du Centre de services scolaires au Cœur-des-Vallées ( CSSCVCentre de services scolaire au Coeur-des-Vallées ), on accueille également favorablement le plan proposé par le gouvernement Legault.

Il ne faut pas être déçu de la décision, car nos parents ont été consultés [...] et se sont majoritairement prononcés en faveur des congés prolongés, mais avec des cours à distance pour les journées perdues. Pour nous c’est le scénario que nous avons souhaité , a commenté présidente du comité de parents du CSSCVCentre de services scolaire au Cœur-des-Vallées , Natacha Thibault.

On ne voulait pas que se répète le scénario où les étudiants qui étaient en difficulté étaient encore affectés par cette décision. Le gouvernement a décidé de mettre des cours en ligne pour les journées où les étudiants ne seront pas à l’école. Pour nous c’est une super bonne nouvelle Natacha Thibault, présidente du comité de parents du CSSCV

Même son de cloche au Centre de services scolaires des Portages-de-l’Outaouais ( CSSPO Centre de services scolaire des portages-de-l'Outaouais ).

Le fait que les journées de classe en présentiel aient été transformées en enseignement à distance, ça nous fait plaisir dans le sens qu’on va assurer un service pédagogique adéquat pour nos élèves , indique Nadine Peterson, la directrice du CSSPO Centre de services scolaire des portages-de-l'Outaouais .

Du côté scolaire, on ne perd pas tant de journées que ça. Il n’y a pas tant d’impact sur l’apprentissage pour nos jeunes , ajoute Mme Peterson qui se dit particulièrement soulagée pour les jeunes qui éprouvent des difficultés d’apprentissage.

Réinventer Noël

En Outaouais, plusieurs s’étaient déjà faits à l’idée que la tablée allait être plus modeste cette année.

C’est le cas de Valérie Charbonneau qui, avec son conjoint, entend réinventer Noël cette année afin de faire vivre la magie des Fêtes à leurs deux enfants.

Valérie Charbonneau entend réinventer Noël avec sa petite famille à la maison à défaut de pouvoir faire de grandes célébrations cette année. Photo : Radio-Canada

On va faire du micro rassemblement si c’est possible. Sinon, on va être les quatre à la maison et on va réinventer le temps des Fêtes. Tant et aussi longtemps qu’on va continuer à se rassembler, ça n’arrêtera pas [la transmission de la COVID-19]. Mieux vaut réinventer [Noël] que de continuer à attendre encore plus longtemps [la fin de la pandémie] , a commenté Mme Charbonneau.

Zouheir Fawaz s'est lui aussi résigné à rester à la maison dans le temps des Fêtes cette année, mais le moral reste bon.

Rien au-delà de la famille immédiate. On reste à la maison , dit-il.

Zouheir Fawaz entend rester à la maison pour les Fêtes et profiter du confort de son foyer. Photo : Radio-Canada

On s’est habitués. C’était difficile au printemps, mais je pense qu’au fur et à mesure que ça avance, avec l’espoir qu’il va y avoir un vaccin, on n'a qu’à attendre et profiter. Rester à la maison ce n’est pas si mauvais que ça , ajoute M. Fawaz.

Éric Demers, quant à lui, n’aura pas besoin de sortir la rallonge de table cette année.

Éric Demers entend célébrer le temps des Fêtes avec son cercle intime. Photo : Radio-Canada

Probablement mon père, ma mère, avec mes enfants [...] On va faire ça intime. On va faire ça moins gros. Au moins on va se voir quand même et c’est ça qui compte en fin de compte.

Avec les informations de Marielle Guimond, Catherine Morasse et Samuel Blais-Gauthier