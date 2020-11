10 trucs pour surfer plus vert

Les deux tiers des Canadiens de 15 à 34 ans visionnent plus de vidéos en continu sur les plateformes gratuites depuis le début de la pandémie. Même si le vocabulaire du numérique évoque la légèreté des nuages ou du surf, l’empreinte carbone de l’infrastructure qui soutient ce secteur représente environ 4 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine.

La sobriété numérique pique votre curiosité?

Carbone vous propose des astuces pour alléger l'empreinte environnementale de votre navigation sur le web.

1. Utiliser des outils qui permettent de prendre la mesure de votre empreinte numérique, comme l'application Carbonalyser  (Nouvelle fenêtre) . Ce calculateur s’installe sur le navigateur Firefox, et convertit les émissions gaz à effet de serre de vos habitudes de navigation en unités faciles à comprendre, comme l’équivalent en kilométrage parcouru en voiture. Il existe également des outils qui permettent de vérifier si vos pages préférées sont hébergées sur des serveurs polluants, comme le Website Carbon Calculator  (Nouvelle fenêtre) . Il suffit d’y entrer l’adresse d’une page web et d’attendre le résultat. 2. Télécharger les musiques ou les vidéos que vous êtes susceptibles d’écouter plus d’une fois, plutôt que de les écouter en boucle en streaming. 3. Attendre d’avoir accès à un réseau wi-fi pour visionner des vidéos, plutôt que d’utiliser les données de votre plan de téléphonie mobile. Les antennes cellulaires sont plus énergivores que la transmission de données via wifi. 4. Faire un grand ménage de votre nuage en éliminant les vieux documents ou les photos et vidéos que vous ne souhaitez pas garder. 5. Tester les applications qui vous aident à mettre de l'ordre dans votre boîte de courriels, comme Cleanfox  (Nouvelle fenêtre) , un outil qui permet d’éliminer les vieux messages et de vous désabonner des infolettres qui ne vous intéressent plus. 6. Chaque minute de vidéoconférence émet environ 15 g d'équivalent CO2. Si votre situation le permet, vous pouvez proposer à votre équipe d’éteindre les caméras après vous être salués, ou simplement organiser des réunions téléphoniques. 7. Faire vos recherches avec un moteur écoresponsable, comme Ecosia  (Nouvelle fenêtre) , qui replante des arbres avec l'argent de ses revenus publicitaires. D’autres outils de recherche, comme Lilo  (Nouvelle fenêtre) ou Ecogine  (Nouvelle fenêtre) , vous permettent de choisir les organismes qui bénéficieront des revenus engrangés par vos requêtes. Vous pouvez aussi faire réapparaître les sites que vous avez déjà visités dans la barre d'adresse plutôt que de lancer une nouvelle requête avec un moteur de recherche. Ou encore, créer des favoris qui mènent vers les pages que vous visitez régulièrement, avec un gain de temps à la clé. 8. Revoir votre politesse! Une étude britannique  (Nouvelle fenêtre) a démontré qu'on pourrait faire de grands gains si, collectivement, nous réduisions l’envoi de courriels pour dire merci ou bien reçu ou encore bonne fin de semaine . 9. Désactiver la lecture automatique et en haute définition sur les réseaux sociaux. 10. Diminuer volontairement votre consommation de vidéos ou limiter son temps d’écran.

Le secteur du numérique et ses infrastructures sont gigantesques. Il y a donc mille et une façons d'agir pour réduire votre empreinte environnementale.

Selon une analyse  (Nouvelle fenêtre) du regroupement d'experts The Shift Project, destiné à la transition vers une économie faible en carbone, la fabrication de tous les appareils électroniques, dont les téléviseurs, requiert 45 % de toute l’énergie consommée par tout le secteur des technologies de l’information. L’énergie requise pour la phase d’utilisation des appareils, additionnée à l’alimentation électrique qui soutient les centres de données et le réseau, accapare quant à elle 55 % de la consommation du secteur du numérique.

En amont de la navigation, réduire le nombre d'appareils que vous possédez et les faire durer le plus longtemps possible en les faisant réparer, par exemple, permet bien sûr d’alléger votre empreinte sur l’environnement.

Configurer votre ordinateur pour qu'il se mette en veille, réduire la luminosité des écrans, éteindre et même débrancher les appareils lorsqu’ils ne sont pas en fonction sont aussi des moyens d’économiser de l'énergie.