Deux décès liés à la COVID-19 au Manoir Champlain

De plus, une demande a été faite par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour obtenir l'aide de la Croix-Rouge à cet endroit.

C'est ce qui a été confirmé jeudi lors d'un point de presse ainsi que dans un communiqué envoyé aux médias.

Cette résidence privée pour aînés ( RPArésidence privée pour aînés ) peut accueillir jusqu'à 550 personnes.

Dès le premier cas positif au Manoir Champlain, les propriétaires sont entrés en contact avec le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux . Ils ont levé la main rapidement pour qu'ils soient soutenus. On est avec eux depuis la première vague à les soutenir, autant au niveau de la prévention et contrôle des infections qu'en santé et sécurité au travail. Dès qu'il y a un premier cas, nous sommes avec eux , a répondu la présidente-directrice générale du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Labbé.

Selon les données contenues dans l'État de situation des RPArésidence privée pour aînés publié par Québec, les trois premiers cas ont été répertoriés le 12 novembre. Le tableau de jeudi indiquait 11 cas et un décès. Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux y ajouté 17 cas et un décès par la suite.

Nous avons demandé aussi à ce que la Croix-Rouge puisse leur prêter main-forte. Je ne suis pas en mesure de vous confirmer s'il y aura des équipes, mais je sais que des équipes en prévention et contrôle des infections viendront aussi les rencontrer pour soutenir nos équipes régionales qui les supportent déjà , a poursuivi Mme Labbé.

Il s'agit de la deuxième résidence privée pour aînés au Saguenay-Lac-Saint-Jean à rapporter plus d'un décès. La Villa des Sables, à Jonquière, en compte 3, ainsi que 68 cas positifs. Une ressource intermédiaire, Le Pionnier à Hébertville, a aussi vu un décès s'ajouter jeudi dans les données de Québec. Le Domaine des aînés à Alma compte aussi un décès, avec un total de 84 cas positifs.

Depuis le début de la deuxième vague, le Saguenay-Lac-Saint-Jean affiche 59 décès en un peu plus d'un mois.

Jeudi, 241 cas se sont ajoutés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit le plus haut nombre de cas pour une région. Celle de Montréal vient au second rang avec 200 cas.