Injonction à rester chez soi : « Nous avons tous un rôle à jouer pour nous entraider »

Isabelle Lepage, étudiante et employée à l’École française de Toronto, vit seule. Devant l’absence de contact humain dont elle dit faire l’expérience depuis des mois, cette femme de 27 ans songe à déménager chez ses parents, qui vivent à Hearst.

Mais elle hésite à franchir le pas, devant le coût financier d’un tel changement et la crainte d’être vectrice du virus.

Isabelle Lepage, 27 ans, réfléchit à retourner vivre chez ses parents pour éviter la solitude. « Je suis un être humain, j'ai besoin de socialiser », clame-t-elle. Photo : Radio-Canada

Être seule à la maison la majorité du temps si on retourne en lockdown, ça va être plus difficile, pense-t-elle. J’ai vraiment l’impression d’être comme prisonnière depuis mars.

La majorité de ses amis sont repartis dans leur pays ou chez leurs parents, pour poursuivre leurs études à distance . À cela s’ajoute l’approche de l’hiver : Là novembre, c’est long, il y a moins de soleil .

Ce portrait est partagé par de nombreuses personnes à l’échelle canadienne. Le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), en collaboration avec l’institut de recherche Delvinia, suit l’évolution de l’état psychologique de la population à l’échelle nationale, à travers une série de sondages mensuels.

Les derniers résultats, datant de la mi-septembre, montrent qu’un Canadien sur 5 ressentait de la solitude, a développé des symptômes de dépression ou divers états d’anxiété dans la semaine précédant le sondage.

Sondage Impact de la COVID-19 sur la santé mentale et la consommation de drogues. Méthodologie : Le sondage a été réalisé en ligne auprès de 5018 Canadiens, quatre jours par mois, de mai à septembre. Il a été conduit auprès de Canadiens anglophones de 18 ans et plus inscrits au panel Asking Canadians, de la compagnie de recherche en ligne Delvinia. L'échantillon a été pondéré en fonction de l'âge, du genre et de la répartition géographique de la population canadienne anglophone. Le sondage présente une marge d’erreur de +- 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20. CAMHCentre de toxicomanie et de santé mentale et Delvinia précisent qu’aucune conclusion ne peut être tirée quant au fait que les altérations de la santé mentale sont liées aux effets de la COVID-19 ou à des conditions ou circonstances antérieures.

Pour la Dre Katy Kamkar, psychologue clinicienne au CAMHCentre de toxicomanie et de santé mentale , la pandémie a clairement un impact sur la santé mentale .

Pour elle, l’incertitude est la source d’une certaine morosité, mais n’est pas une fatalité. Depuis le printemps dernier, on a pu s’ajuster, on a pu être résilient, en se créant une nouvelle normale, structure et routine , remarque-t-elle.

Il est primordial de se rappeler que ça ne va pas être permanent. Dre Katy Kamkar, psychologue clinicienne au CAMH Centre de toxicomanie et de santé mentale et professeure à l’Université de Toronto au département de psychiatrie

L’experte souligne l’importance de maintenir un support social , via des appels vidéo ou téléphoniques avec des proches.

Dre Katy Kamkar, psychologue au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH). (archives) Photo : Radio-Canada

La médecin hygiéniste en chef de Toronto, la Dre Eileen de Villa lance le même appel conseillant aux Torontois de joindre les membres de leur cercle social qui pourraient être en difficulté psychologique, pour prendre le rôle de bouée de sauvetage .

Nous avons tous un rôle à jouer pour nous entraider , abonde la Dre de Villa. L’aspect de la santé mentale dans la conduite des restrictions liées à la COVID-19 est évidemment un aspect important pris en compte par la santé publique de la Ville Reine, assure-t-elle.

En cas de besoin, la Ville s'associe depuis plusieurs mois avec de multiples ressources professionnelles  (Nouvelle fenêtre) , disponibles en plusieurs langues, offrant de l'aide psychologique.