Des Albertains lancent des sites de vente en ligne pour encourager l’achat local

Créer une vitrine pour les entreprises canadiennes, c’est l’idée qu’a eue Youssef Aksiman, un entrepreneur d’Edmonton, durant la pandémie de COVID-19.

Avec seulement quelques entreprises affichées sur sa plateforme de vente en ligne pour le moment, le projet de Youssef Aksiman est encore embryonnaire.

L’Edmontonien espère cependant que son site permettra bientôt à de nombreuses entreprises canadiennes d’augmenter leurs chiffres d’affaires.

Youssef Aksiman a lancé la plateforme promotelocal.ca. Photo : Radio-Canada

Les gens achètent de plus en plus sur Internet. Je me suis donc dit : "Pourquoi ne pas faire un genre d’Amazon local pour aider et soutenir les entreprises locales?" , dit-il.

L’avantage de la plateforme, selon Youssef Aksiman, est que contrairement aux sites de vente en ligne traditionnels, promotelocal.ca permet aux entreprises en tout genre d’afficher leur adresse et leurs coordonnées.

Les consommateurs peuvent acheter en ligne ou ils peuvent trouver leurs produits et aller au magasin pour les acheter. Ça va augmenter le trafic dans les magasins , croit le fondateur du site.

Il ajoute que sa plateforme ne fait pas encore de livraison et que les consommateurs doivent pour le moment aller récupérer leurs achats chez les commerçants.

Bien manger à Calgary

À Calgary, le site Internet bestofcalgaryfoods.com regroupe quant à lui 24 entreprises alimentaires locales.

Du miel en passant par le café, la viande ou encore les fruits de mer, la plateforme regroupe plus de 1000 produits et permet aux clients de se faire livrer leurs achats n’importe où à Calgary pour seulement 10 $.

Sa présidente, Janeen Norman, raconte que l’idée est née il y a trois ans, mais que la pandémie a mis en lumière l’importance du commerce en ligne.

Elle ajoute que dans les derniers mois, plusieurs entreprises ont tenté de se lancer dans le commerce en ligne et dans la livraison à domicile toutes seules, mais qu'elles ont rencontré de nombreux défis.

Le problème avec le commerce en ligne quand on est une entreprise seule est qu'il est très difficile de se faire voir. C'est pourquoi nous avons décidé de nous regrouper , explique-t-elle.

Nous savions que nous devions faire les choses nous-mêmes afin de ne pas être dépendants des autres et de ne pas avoir à payer de grosses commissions , ajoute-t-elle.

Le site Internet n’est opérationnel que depuis deux jours, mais suscite déjà beaucoup d’intérêt. Selon Janeen Norman, plus de 1000 usagers l’ont visité hier.

Une petite étincelle est née pour les petites entreprises, mais je pense que la tendance va prendre beaucoup plus d'ampleur , croit Janeen Norman, qui affirme être en contact avec trois autres villes canadiennes et une ville américaine pour les aider à mettre sur pied des projets similaires.

Une campagne sur les réseaux sociaux

De son côté, la ville de Calgary a récemment lancé la campagne #SupportLocalYYC sur les réseaux sociaux afin d’inciter ses résidents à soutenir les commerçants locaux pendant le temps des fêtes.

Nous demandons aux gens qui font leurs achats de Noël de considérer de soutenir les entreprises locales. Des entreprises qui emploient des Calgariens, qui payent des impôts fonciers et qui soutiennent notre communauté en commanditant des équipes de baseball pour enfants [par exemple] , a expliqué le maire de Calgary Naheed Nenshi, en conférence de presse mercredi.

Le directeur général de l’organisme calgarien Marda Loop Business Improvement, Bob van Wegen, affirme d’ailleurs que le temps des fêtes est encore plus important pour le chiffre d’affaires des entreprises en temps de pandémie.

Quand vous allez en ligne et que vous voyez quelque chose sur Amazon, arrêtez-vous et essayez de trouver une entreprise locale qui vend un produit similaire. Franchement, vous aurez un bien meilleur service à la clientèle en achetant de vos voisins , dit-il.

Avec la collaboration de Mirna Djukic et Camille Renarhd