Une entraîneuse noire obtient un accès à un programme de mentorat

L'entraîneuse de longue date des Huskies de l'Université de la Saskatchewan, Mavis Dzaka, a été sélectionnée pour participer à un programme de mentorat pour les entraîneuses noires, une initiative qui offre à des entraîneurs de la relève l’opportunité de rencontrer et d’apprendre auprès des meilleurs entraîneurs au Canada.

L’objectif du programme est de développer le leadership et la professionnalisation des entraîneurs issus de la communauté de femmes noires du pays en échangeant avec des professionnels du milieu.

Pour Mavis Dzaka, la chance d’avoir un contact avec des femmes noires à titre de mentors lui offre une occasion d'apprentissage spéciale, explique celle qui est entraîneuse adjointe depuis 2011, après avoir eu une carrière d'athlète sur piste pour les Huskies.

Ce qui m’intéresse, c’est la perspective différente des entraîneurs et leur expérience , a dit Mavis Dzaka.

Je veux obtenir un aperçu de ce qu'ils ont vécu, comment ils ont réussi en apprenant de leurs bons et moins bons coups. Mavis Dzaka, entraîneuse des Huskies de l'Université de la Saskatchewan.

Bien que l’expérience de mentorat ne soit pas une nouveauté pour elle, Mavis Dzaka espère retirer quelque chose de nouveau de cette opportunité.

Le succès d’une femme noire, c’est synonyme de succès pour toutes les femmes noires et pour celles qui suivent nos traces , a-t-elle expliqué pour souligner l’importance du programme.

Elle espère que le programme de mentorat fera d'elle une leader plus forte et une entraîneuse plus accomplie. Elle souhaite également discuter avec des mentors qui ont vécu des expériences similaires, explique celle qui a vécu des troubles d’anxiété.

Je crois que c’est important de savoir que nous ne sommes pas seuls, que beaucoup de gens traversent ce genre d’épreuves et qu'il existe des moyens pour les affronter , explique celle qui a consulté des médecins afin de trouver une solution pour conjuguer ses difficultés avec ses obligations d’entraîneuse.

Au-delà des compétences à titre d'entraîneur, le programme lui offrira également une opportunité pour devenir une meilleure conseillère pour les jeunes sportifs, croit-elle.

L’objectif principal de tout entraîneur et de n’importe quel athlète, c’est d’être le meilleur possible, de perfectionner ses compétences. Et je veux être une entraîneuse qui sera là pour les aider à savoir où aller dans la vie. Pas seulement sur la piste , conclut-elle.

