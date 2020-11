Les hôteliers de la région ravis d’avoir de l’aide, mais toujours inquiets

Québec consacrera 38 millions de dollars aux établissements d'hébergement touristique comptant de 4 à 299 chambres qui ont perdu au moins 30 % de leurs revenus au cours des deuxième et troisième trimestres de 2020, par rapport à l'année précédente.

[Ces 38 millions $), quand on le met à notre échelle à nous, pour chacun des hôteliers, ça fait un montant plus petit , a fait remarquer la copropriétaire de la pourvoirie Seigneurie du Triton, Annie Tremblay, en entrevue à l’émission En direct.

Elle estime que son établissement, situé à Lac-Édouard, recevra quelques milliers de dollars.

Toute aide qui nous provient est bonne , affirme Annie Tremblay, mais compte tenu des dépenses fixes comme les assurances, elle reste sur ses gardes pour la suite des choses.

C'est sûr que ça va nous permettre d'avoir un peu plus d'air pour l'instant , renchérit la directrice générale de l’Auberge du lac St-Pierre, Karine Bolduc.

Le directeur des ventes et du marketing à la pourvoirie du lac Blanc, Daniel Grenier, espère que le gouvernement caquiste va continuer à aider le secteur touristique.

Je pense que le gouvernement du Québec reconnaît que l'industrie touristique, c'est une industrie qui est importante, donc je crois que ce sont de petits pas qui se font, mais on espère que ça va s'accentuer dans les prochaines semaines , dit-il.

L'hôtel Oui Go est situé dans un édifice patrimonial de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Michelle Raza

Se renouveler pour attirer des clients

L’hôtel Oui go, situé au centre-ville de Trois-Rivières, a décidé d’adapter son offre à la situation actuelle.

Il a réaménagé des chambres, par exemple pour accueillir des gens en télétravail ou des couples qui souhaiteraient s’évader le temps d’une soirée et déguster un repas de restaurant dans le confort de leur chambre d’hôtel.

L’objectif est notamment d'amener les Trifluviens à partir en vacances dans leur propre ville.

Depuis quelques mois, cet hôtel a baissé ses prix afin d’attirer des clients.

Le CECi de Trois-Rivières Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

Peu d'appétit pour les rassemblements

Le Centre d’événements de congrès interactifs (CECi), à Trois-Rivières, accueille parfois de petits groupes de moins de 25 personnes.

Pour le moment, on n'a pas vraiment de demande, parce que c'est sûr aussi que les entreprises sont un peu frileuses aussi à mettre tout leur monde dans la même salle et on comprend , explique le directeur des opérations à l’hôtel Delta, Thierry Noire.

Des rassemblements de 250 personnes sont permis sous certaines conditions strictes. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, dit que seules les activités organisées nécessaires et même essentielles à la poursuite des activités d'une organisation publique ou privée pourraient être autorisées .

Peu de gens sont enclins à organiser de tels rassemblements pour l’instant, mais Thierry Noire a espoir pour l’avenir.

Je pense que petit à petit, ça va venir et les gens vont reprendre confiance aussi avec l'arrivée peut-être d'un vaccin incessamment , espère-t-il.

La plus grande salle du Centre d’événements de congrès interactifs (CECi) peut accueillir jusqu'à 200 personnes avec les mesures sanitaires en place.

Avec des informations de Pascale Langlois