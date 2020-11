Le chef Pigeon en patrouille pour constater les problèmes de communication au SPVQ

Radio-Canada a révélé ces dernières semaines divers ratés de la répartition assistée par ordinateur (RAO) et du Service évolué de radiocommunication de l'agglomération de Québec (SERAQ).

Instabilités, qualité sonore déficiente, transmission pas toujours au rendez-vous etdifficultés de communication dans certains bâtiments : les problèmes relatés et appuyés par des sources policières sont nombreux. Ils étaient également connus depuis plusieurs mois, voire depuis le début de l'implantation des systèmes à l'été 2019.

S'il assure depuis deux semaines que la sécurité du public et des policiers n'a jamais été en jeu, le chef de police, Robert Pigeon, prendra part à une patrouille ce jeudi après-midi afin de constater lui-même les problématiques.

Cette patrouille se veut être un exercice de compréhension sur l'ensemble des enjeux vécus par les policiers sur le terrain. Sandra Dion, porte-parole, Service de police de la Ville de Québec

Ajout d'effectifs

Martine Fortier, présidente de la Fraternité des policiers et policières de la ville de Québec, voit d'un bon œil cette patrouille par le chef de police. Je me réjouis de savoir que le chef va aller sur le terrain. Il va être à même de constater lui-même quelle est la réalité de ses policiers , a-t-elle commenté jeudi.

Cette patrouille devait se faire en compagnie de Mme Fortier, mais à la suite d'une mise en demeure de la Fraternité vers le SPVQ, Robert Pigeon s'était désisté.

Martine Fortier, présidente de la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Mme Fortier a aussi fait savoir qu'une rencontre avait eu lieu mercredi entre le chef de police et des représentants du Service des technologies de l'information de la Ville. Le tout dans un esprit de collaboration .

N'en demeure pas moins que la Fraternité rappelle que les problèmes ont été soulevés depuis des mois maintenant, autant pour la RAO et que le SERAQ. Tant que ces instabilités ne seront pas réglées, on demande au SPVQ de prendre des mesures pour protéger les policiers.

Dans le cas des bâtiments où le signal du SERAQ n'est pas capté, Mme Fortier rappelle que les policiers sont alors laissés à eux-mêmes et qu' une situation peu dégénérer vraiment rapidement .

Les policiers qui ont à intervenir dans ces bâtiments-là n'ont aucun moyen de demander de l'aide. Martine Fortier, présidente, Fraternité des policiers et policières de la ville de Québec

La Fraternité réclame l'ajout d'effectifs à la répartition et sur le terrain, des patrouilles en duo pour assurer la sécurité des policiers, ainsi que l'installation rapide d'enrichisseurs de zone pour améliorer la connexion dans certains bâtiments.

L'opposition fulmine

À la Ville de Québec, le dossier est désormais politique. À la lumière des dernières difficultés rapportées avec le SERAQ dans certains bâtiments, Québec 21 réclame de l'imputabilité.

L’événement survenu le 9 septembre dernier prouve une fois de plus les ratés du système. Quand le maire Labeaume comprendra-t-il que la situation est urgente et que M. Voyer ne mérite plus notre confiance ? Les faits s’accumulent , a réagi le chef Jean-François Gosselin

La semaine dernière, les oppositions ont carrément accusé l'administration du maire Régis Labeaume d'avoir menti lors d'un comité plénier, le 15 octobre.