Le camp Trump cherche toujours à renverser le résultat de l'élection

Les médias américains Washington Post, New York Times et CNN ont rapporté que le président a invité des élus républicains siégeant à l'Assemblée législative du Michigan à le rencontrer à Washington vendredi.

Plusieurs alliés du président ont déjà exprimé leur désir de voir les assemblées législatives des États clés où les républicains sont majoritaires, par exemple au Michigan, nommer leurs propres grands électeurs pro-Trump au lieu de ceux désignés par le vote populaire.

Joe Biden a remporté les États clés du Nevada, de l'Arizona, de la Pennsylvanie, du Michigan, du Wisconsin et de la Georgie et leurs 79 grands électeurs.

Au cours d'une conférence de presse, à Washington, les avocats du président américain, dont Rudy Giuliani, ont par ailleurs de nouveau crié à la fraude électorale, exposant des théories fantaisistes selon laquelle Donald Trump, qui a perdu l'élection, avait en fait signé une victoire écrasante .

Pendant plus d'une heure et demie, ils ont multiplié les allégations conspirationnistes, brandissant, sans preuves, un vaste stratagème impliquant Joe Biden, les démocrates, les villes démocrates corrompues , Cuba, le Venezuela – évoquant même le dictateur décédé Hugo Chavez –, et probablement la Chine , les antifa, le financier milliardaire américain de religion juive George Soros, la Fondation Clinton et l'entreprise Dominion Voting Systems, dont le logiciel de vote électronique a été utilisée dans certains États.

Transpirant à grosses gouttes, au point où sa teinture temporaire a même coulé sur son visage, Rudy Giuliani, ancien maire de New York et ancien procureur fédéral de la métropole, a assuré que l'équipe juridique de la campagne Trump avait suffisamment de preuves de l'existence de votes illégaux pour renverser l'élection dans les six États dont elle conteste les résultats.

Il y a quelques jours, Donald Trump l'a présenté comme le fer de lance des efforts judiciaires de sa campagne après le désistement de plusieurs de ses avocats.

Le haut responsable de la sécurité électorale qu'a congédié le président plus tôt cette semaine, Chris Krebs, s'est tourné vers Twitter pour dénoncer les conspirations mises de l'avant par les avocats de Donald Trump.

Cette conférence de presse a constitué l'heure et trois quart de télévision la plus dangereuse de l'histoire américaine. Et peut-être la plus folle. Chris Krebs, ex-directeur de la CISA

M. Krebs, directeur de l'Agence de la cybersécurité et de la sécurité des infrastructures du département de la Sécurité intérieure (CISA), avait contredit les allégations non fondées de fraudes électorales.