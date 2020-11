Pont de Fabre : une réduction de charge qui a des conséquences importantes

Plusieurs camions et poids lourds ne pourront plus emprunter le pont du ruisseau l’Africain, situé tout juste à côté du Centre de valorisation des matières résiduelles du Témiscamingue, à Fabre.

Une réduction de charge sera effective dans les prochains jours, réduisant la charge permise à 10 tonnes.

Selon le ministère des Transports, environ 570 véhicules circulent quotidiennement sur ce pont. Plus de 200 d'entre eux sont des véhicules lourds.

De récentes inspections confirment que la structure du pont présente des lacunes.

Le pont est situé à côté du Centre de valorisation des matières résiduelles du Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Le porte-parole pour le ministère des Transports en Abitibi-Témiscamingue, Luc Adam, affirme que des détours entre 25 et 35 kilomètres seront exigés pour le transport lourd.

On a appelé tous les partenaires qui pouvaient être impactés par cette décision-là. Les municipalités, Scierie Béarn et le Centre de tri de la MRC évidemment. C’est sûr qu’étant donné l’impact économique, on travaille pour trouver une solution de rétablissement à court terme pour redonner les charges légales au pont , explique-t-il.

Des impacts économiques majeurs

Entre 20 et 30 transporteurs lourds doivent se rendre chaque semaine au Centre de valorisation du Témiscamingue, que ce soit des camions de matières résiduelles ou des transporteurs externes.

La MRC s’attend à une augmentation des coûts en ce qui concerne les transporteurs externes.

La préfète, Claire Bolduc, assure qu’une rencontre est prévue vendredi entre plusieurs partenaires afin de trouver des solutions à cette situation.

Ce qu’on fait nous c’est de la mettre de l’avant des idées, des opportunités, des options et on ne lâche pas le morceau. On est très très conscient des coûts que ça entraîne pour tout le monde, que ce soit pour la MRC, les citoyens, les entreprises. On demande qu’on nous aide, mais on ne laisse plus les problèmes dans les mains des autres. On se mêle de nos affaires et je pense que c’est la façon de faire , assure-t-elle.

Le pont du ruisseau l’Africain fera l’objet d’une reconstruction complète dans le futur.