COVID-19 : Ottawa franchit le cap des 8000 cas

De ce nombre, il y a 396 cas actifs. Parmi eux, 43 personnes sont hospitalisées dont quatre aux soins intensifs. Il n'y a pas eu de nouveau décès au cours des vingt-quatre dernières heures.

Dans la province de l’Ontario, vingt-huit nouveaux décès et mille deux cent dix cas s'ajoutent au bilan quotidien. La situation du nombre de patients aux soins intensifs est critique. Plusieurs hôpitaux indiquent que leur taux d'occupation de lits aux soins intensifs est de 100 % ou plus, y compris Hawkesbury et Ottawa (Campus Civic et Général).

Autre décès en Outaouais

L'Outaouais déplore un nouveau décès, jeudi, portant à 68 le nombre de personnes qui ont succombé à la COVID-19 dans la région depuis le début de la pandémie.

Alors que le nombre de cas quotidiens pour l’ensemble du Québec connaît une légère hausse avec 1207 nouveaux cas déclarés, le nombre de nouvelles infections à la COVID-19 est en baisse en Outaouais jeudi avec 22 nouveaux cas. Il y maintenant 392 cas actifs incluant 59 employés de la santé et 42 personnes hospitalisées. Une des personnes hospitalisées est aux soins intensifs. Les nouveaux cas portent le total pour l'Outaouais à 3183 depuis le début de la pandémie.