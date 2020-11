Fini les congés lors de tempêtes dans bien des écoles en Ontario

En raison de la COVID-19, il n'est pas possible de regrouper des enfants de différentes classes si des enseignants sont absents à cause des mauvaises conditions météorologiques.

Il est par ailleurs difficile pour bien des conseils scolaires de trouver des remplaçants actuellement, même lorsque la météo est bonne.

Le Conseil catholique MonAvenir a ainsi décidé cet hiver de fermer toutes les écoles d'une région, si le transport scolaire y est annulé en raison des intempéries.

Les élèves ne seront pas en congé pour autant; ils poursuivront leur formation de façon virtuelle à la maison.

Par le passé, la direction aurait organisé le regroupement de plusieurs classes ensemble pour assurer la continuité de l’apprentissage des élèves qui sont présents. Cette pratique n’est plus possible aujourd’hui. André Blais, directeur de l'éducation, Conseil MonAvenir

La gestion des écoles en temps de pandémie comprend le besoin d’assurer des lieux sécuritaires où les interactions entre les cohortes sont extrêmement limitées , ajoute M. Blais dans une lettre envoyée aux parents plus tôt ce mois-ci.

De la formation asynchrone en ligne sera aussi offerte si le Conseil décide de fermer une école, sans que les transporteurs scolaires annulent leur service. Lorsque seulement certains circuits d'autobus sont annulés dans une région, les écoles resteront ouvertes, précise le Conseil MonAvenir.

Le Conseil scolaire anglais de la région de Waterloo fermera lui aussi ses écoles et basculera vers la formation virtuelle, lorsque le transport scolaire sera annulé à cause du mauvais temps.

Les enseignants dans les programmes présentiel et à distance offriront un enseignement asynchrone de la maison et seront disponibles pour les élèves durant les heures normales de classe , indique le Conseil sur son site web.

En Ontario, les conseils scolaires sont tenus d'offrir cette année des cours en classe et en ligne pour les parents qui ne voulaient pas renvoyer leur enfant à l'école. Il est donc plus facile pour les écoles de basculer d'un mode d'enseignement à l'autre.

Pour sa part, le Toronto District School Board (TDSB), le plus gros conseil scolaire du pays, évalue présentement la question.

Le TDSBToronto District School Board a rarement des fermetures liées à une tempête, mais nous sommes en train de discuter de ce à quoi aurait l'air une journée de tempête en temps de pandémie , indique le porte-parole Ryan Bird.

Les conseils Viamonde et Providence sont eux aussi en train d'analyser la question. Le comité exécutif de Viamonde doit en discuter lors de sa réunion du 23 novembre.

Pas tous les conseils changent leur politique

Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario (CSPGNO) gardera ses écoles ouvertes, même lorsque le transport scolaire est annulé.

Nous avons décidé avec les conseils limitrophes de maintenir la pratique du passé. C'est plus facile pour les parents qui eux doivent travailler. De plus, ce n'est pas tous les élèves qui ont accès à la technologie à la maison pour suivre des leçons en ligne. Marc Gauthier, directeur de l'éducation, CSPGNO

Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario n'a pas modifié sa politique non plus : Les élèves resteront avec leur cohorte (ou classe) et suivront les horaires établis en fonction des mesures de santé et de sécurité, même si le nombre d'élèves présents est réduit pour la journée. Les cohortes mixtes d'élèves ne seront pas autorisées.

Qu'en pense le ministère de l'Éducation?

Le ministère de l'Éducation indique que les politiques en cas de tempête sont laissées à la discrétion de chaque conseil scolaire.

Compte tenu des circonstances entourant la présente année scolaire, les directives accrues de santé publique et les avancées en matière d'enseignement en ligne, les conseils scolaires peuvent décider de recourir à l'enseignement à distance lors des fermetures d'écoles liées au mauvais temps , indique la porte-parole du Ministère, Ingrid Anderson.

Elle ajoute toutefois que, si c'est le cas, les écoles doivent respecter les consignes du Ministère sur l'enseignement en ligne, qui prévoient entre autres de 180 à 225 minutes de formation synchrone par jour, selon l'âge des élèves.