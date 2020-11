L’innovation de la Chambre de commerce de Sept-Îles et Uashat soulignée

La CCSIUMChambre de commerce de Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam s'est démarquée dans la catégorie « Projet innovant », pour avoir regroupé au sein du même organisme les gens d'affaires de la communauté innue et ceux de Sept-Îles.

Ce prix lui a été remis virtuellement.

C’est avec fierté que la directrice générale de la Chambre de commerce de Sept-Îles-Uashat mak Mani-utenam, Jessica Belisle, a accepté ce prix. Elle espère que leur regroupement inspirera d’autres organismes ailleurs au Québec.

C’est plus qu’un projet d’affaires, c’est aussi un projet de société. On veut prouver qu’on est capable de travailler ensemble. On a proposé aux autres chambres de commerce de nous emboîter le pas et on espère que ça va faire des petits.

La directrice générale de la Chambre de commerce de Sept-Îles, Jessica Belisle Photo : La boite à clés

C’est en janvier 2018 que la Chambre de commerce de Sept-Îles et la Société de développement économique de Uashat mak Mani-utenam ont annoncé la création d'une aile autochtone au sein de la Chambre de commerce. Ce regroupement des deux organisations a pour objectif d’allier leurs forces pour faire face aux défis économiques de la région.