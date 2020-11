L’amiante sème l’inquiétude à l’École Saint-Paul

Après des années d’attente, les travaux pour retirer l’amiante dans le gymnase de l’École Saint-Paul, à Gatineau, devraient commencer la semaine prochaine. Or, des enseignants tirent la sonnette d’alarme et disent craindre pour la santé et la sécurité des élèves et du personnel.

Dans une lettre obtenue par Radio-Canada, une vingtaine d’enseignants affirment que jour après jour, une poussière d’amiante se retrouve directement sur le bureau des professeurs d’éducation physique .

Le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) a refusé notre demande d’entrevue.

Par courriel, la porte-parole du CSSPO Centre de services scolaire des portages-de-l'Outaouais , Maude Hébert, écrit que toutes les précautions [sont] mises en œuvre pour que les élèves et le personnel soient en santé et sécurité à tout moment soit avant et pendant les travaux et qu’ aucun compromis n’a été fait à cet égard .

Or, le Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais n’est pas convaincu. S’il y a encore de l’inquiétude chez les membres du personnel, c’est que les explications sont insuffisantes.

Est-ce que c’est correct de se retrouver dans un lieu où il y a de l’amiante? Ce questionnement-là est légitime , tranche sa présidente Suzanne Tremblay.

Suzanne Tremblay est la présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Une plainte a récemment été formulée à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) par rapport à ce dossier.

L’organisme suit l’affaire de près et assure qu’il n’y a aucun risque concernant l’amiante et la sécurité des gens sur place, selon la responsable des communications Isabelle Raymond.

Un test de qualité de l’air a été effectué dans les derniers jours et il s’est avéré négatif. Néanmoins, Mme Raymond assure que l’enquêteur au dossier fait les suivis nécessaires et que tout est fait dans les règles de l’art.

Mais les enseignants de l’école s’inquiètent que le gymnase soit toujours accessible aux élèves et au personnel jusqu’à ce que les travaux commencent. C’est que des débris ont été observés, selon eux. Le CSSPO Centre de services scolaire des portages-de-l'Outaouais a confirmé que le gymnase était ouvert.

Or, mis au courant de la situation par Radio-Canada, la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail comptait dépêcher un représentant sur les lieux jeudi pour observer si des débris étaient aperçus.

L’amiante, c’est un danger pour la santé, alors ça fait partie des tolérances zéro de la CNESST.CNESST. C’est certain qu’on y accorde une importance quand même assez grande , soutient Isabelle Raymond.

Des délais dans l’octroi du contrat

L'École Saint-Paul, dans le secteur de Hull, accueille des élèves du primaire. Photo : Radio-Canada / Antoine Trépanier

Ce qui semble déranger le plus les signataires de la lettre, c’est que de promesse en promesse, les projets [de rénovation] n’aboutissent pas .

Mme Hébert écrit qu’« une problématique liée à l’appel d’offres » pour les travaux de désamiantage a mené à son annulation [le 29] septembre dernier . L’appel d’offres a finalement été relancé et terminé le 7 octobre, une semaine plus tard.

Si elle soutient que les travaux devraient débuter au courant de la semaine prochaine , elle n’explique pas pourquoi ils n’ont pas été effectués durant l’été, tel que prévu l’année précédente. Le CSSPO Centre de services scolaire des portages-de-l'Outaouais a répété dans les derniers mois que la pandémie avait retardé les projets de construction d’école, notamment en raison de l’approvisionnement de certains matériaux. On ignore si c’est le cas avec des travaux de désamiantage.

Le contrat conclu avec la firme gatinoise Defran Inc est d’une valeur de 84 422 $.

Un problème récurrent à l’École Saint-Paul

Des travailleurs doivent en principe effectuer les travaux de désamiantage dans les prochains jours à l'École Saint-Paul. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Claire Beaudry est arrivée en 2007 à l’École Saint-Paul. Peu de temps après son arrivée, elle constate des morceaux de granules qui tombent sur son bureau et qu’elle doit nettoyer tous les matins. Dans les mois qui suivront, à sa demande, la direction de l’école fera une analyse et informera éventuellement le personnel qu’il n’y a pas d’amiante.

Je ne suis pas spécialiste en amiante! À ce moment-là, on a cru ce qu’on nous a donné comme réponse. On n’a pas douté , témoigne Mme Beaudry.

Les années passent et l’enseignante développe des troubles respiratoires et même un cancer du poumon. Elle n’est pas fumeuse, mais rien n’indique que c’est son milieu de travail qui est la cause de ces troubles.

En 2016, elle redemande une nouvelle analyse au moment où elle est en congé maladie. La nouvelle analyse démontre qu’il s’agit effectivement de vermiculite contenant de la poussière d’amiante.

On connaît le problème depuis tellement d’années à Saint-Paul. On se retrouve avec de la poussière d’amiante sur les bureaux , proteste Suzanne Tremblay.

Le premier rapport indiquant la présence de vermiculite dans l'établissement date du 7 novembre 2016. Ce n’est que trois jours plus tard, lorsque des membres du personnel refusent de rentrer dans l’établissement, que les parents ont été informés de la situation. L’école a alors été fermée pour que des travaux de calfeutrage pour contenir l’amiante aient été faits.

On avait l’impression que c’était du ‘’patchage’’. On aurait aimé que ce soit désamianté. On croyait que ce serait désamianté. Claire Beaudry, enseignante de l’École Saint-Paul à la retraite

Il n’y a pas une semaine où on ne voyait pas des endroits où ça se défaisait , dit-elle.

Alain Gauthier a représenté la communauté de l’École Saint-Paul pendant 16 ans au Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, aujourd’hui centre de services scolaire. Au fil des ans, il a vu le vieux bâtiment se désagréger.

C’est une école qui a souffert de problèmes , dit-il.

Selon lui, le volume de travaux à faire a augmenté de façon significative depuis cinq ans dans la région et les ressources disponibles n’ont pas suivi . Les autorités scolaires n’ont pas été en mesure de réaliser de nombreux travaux priorisés.

L’année dernière, des commissaires avaient signifié publiquement leur frustration avec bon nombre de retard pour des travaux souvent anodins.

La façon dont les contrats sont octroyés et la rapidité d’exécution au département des ressources matérielles étaient également citées par des commissaires. Le président de la commission scolaire à l’époque, Mario Crevier, avait admis qu’il y avait beaucoup de travaux qui n’ont pas eu lieu. Pour une raison x ou y – on n’a pas la raison – mais on sait que ce n’est pas fait .

Pour l’ancien commissaire Gauthier, les membres du personnel et les élèves méritent qu’on jette un regard et une priorité sur leurs doléances et qu’on tente d’agir pour ramener l’école dans le droit chemin .

C’est d’ailleurs ce qu’avait conclu le conseil des commissaires de la défunte à l’été 2019. Des travaux de désamiantage étaient nécessaires, selon les élus, et ils n’ont toujours pas été effectués. Ce sont ces travaux qui doivent en principe commencer la semaine prochaine.

Mais au fil des ans, l’angoisse a gagné du terrain dans l’établissement. C’est un stress supplémentaire , témoigne Claire Beaudry.

Il fallait s’assurer qu’il n’y avait jamais de ces grains d’amiante là qui traînent au sol. Les petits sont assis par terre, ils sont attirés par toutes sortes d’objets. Alors je devais m’assurer qu’il n’y ait rien , confie-t-elle.

Et ce qu’elle craint toujours, à la retraite depuis cet été, c’est que l’expérience qu’elle a vécue avec ses collègues perdure.