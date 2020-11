Station du REM à l'aéroport Montréal-Trudeau : Québec et Ottawa se renvoient la balle

Le gouvernement du Québec a suffisamment investi dans le projet pour le moment, estime le ministre des Transports, François Bonnardel. Il invite ainsi son homologue à Ottawa, Marc Garneau, à augmenter son financement pour cette station.

Nous jugeons que des efforts peuvent encore être faits par l’aéroport de Montréal, qui relève du gouvernement fédéral et non du Québec, dans la recherche d’une solution pour le financement de ce projet. François Bonnardel, ministre des Transports

Aéroports de Montréal (ADM) devait initialement investir dans le projet, mais l'organisation s'est tournée vers Ottawa et Québec, faute de moyens en raison de la pandémie. Elle affirme être incapable d'injecter les 600 millions de dollars nécessaires aux travaux.

Le gouvernement du Québec a déjà contribué au projet du REMRéseau express métropolitain à hauteur de 1,28 milliard de dollars, rappelle le bureau du ministre par voie de communiqué, et Hydro-Québec y a contribué pour 295 millions de dollars. En plus, le gouvernement a investi 192 M$ pour la mise en place des mesures d’atténuation , renchérit-il.

Le tracé du REM Photo : CDPQ Infra

Ottawa ne dévoile pas son jeu

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, n’a pas révélé jeudi s’il comptait pallier ce manque de fonds, mais a affirmé être déçu que le gouvernement provincial se retire du projet de liaison entre le réseau de transport en commun et l’aéroport après plusieurs mois de travail en collaboration avec notre gouvernement .

L’engagement du gouvernement fédéral envers ce projet d’envergure est sans équivoque , assure le ministre par voie de communiqué, et le lien vers l’aéroport est incontournable pour le projet en entier .

Une affirmation qui fait écho à la réaction de la Ville de Montréal, pour qui l’échec de la construction de cette station serait inimaginable .

La connexion de notre centre-ville à l’aéroport est nécessaire pour l’attraction d’investissements étrangers, la mobilité des travailleurs et le dynamisme de l’industrie touristique. Youssef Amane, directeur des communications de la mairesse, par voie de communiqué

La Ville craint que le retrait d’un partenaire financier à ce stade-ci du projet mette sa réalisation en péril.

Le retrait de Québec ne devrait pas sonner le glas du projet, selon le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc. Tout le monde est convaincu que ça prend une gare du REM à Montréal-Trudeau [...] je n'ai aucune inquiétude.

Quand je vois les gens qui disent que c'est en péril, je vous le dis, c'est de la négociation sur la place publique. Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Le député bloquiste de Montarville, Stéphane Bergeron, abonde dans le même sens.

On n'en est pas à dire qu'il n'y aura pas de station du REM à l'aéroport Montréal-Trudeau. Mais je pense que Québec a raison de dire que l'aéroport, c'est d'abord et avant tout une juridiction fédérale. Alors, on s'attend peut-être à une intervention plus substantielle de la part d'Ottawa dans ce dossier-là.

L’aéroport voit ses revenus chuter

Selon des informations obtenues par La Presse, le gouvernement Trudeau prépare un plan d’aide pour le secteur aérien qui englobera aussi les aéroports. ADMAéroports de Montréal pourrait toucher du financement supplémentaire, mais il serait assorti de conditions de remboursement fixes.

En juin, le président-directeur général d’ ADMAéroports de Montréal , Philippe Rainville, demandait à Québec et à Ottawa d’accorder un prêt assorti de conditions de remboursement souples en fonction du rétablissement de ses revenus pour que le projet puisse aller de l’avant.

Contrairement aux autres stations du REMRéseau express métropolitain , la gare YUL-Aéroport-Montréal-Trudeau devait être financée par ADMAéroports de Montréal . La corporation à but non lucratif a conclu une entente à ce sujet avec la Caisse de dépôt, maître d'oeuvre du REMRéseau express métropolitain , afin d'arrimer le tout avec son projet de réaménagement complet des accès à l’aéroport, estimé à 2,5 milliards de dollars.

Les travaux pour creuser un tunnel vers l’aéroport ont commencé il y a quelques semaines. Il est prévu que le réseau puisse desservir l'aéroport en 2024.

Avec les informations de Yasmine Khayat