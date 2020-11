Le Nunavut annonce 4 nouveaux cas de COVID-19

Avec l’annonce de ces nouveaux cas, la communauté de Arviat compte désormais 57 cas au total, et celle de Rankin Inlet, 7.

Dans la communauté de Rankin Inlet, le nouveau cas de COVID-19 est lié à un cas précédemment identifié, annonce le gouvernement nunavummiut dans un communiqué paru jeudi. Il précise aussi que rien ne permet de penser qu’une transmission communautaire est en cours à Rankin Inlet.

Tous les individus concernés sont en isolement et se portent bien. Nous continuons à procéder au traçage des contacts dans toutes les communautés affectées et surveillons les personnes qui ont été placées en isolement , affirme le médecin hygiéniste en chef du Nunavut, le Dr Michael Patterson, dans le communiqué.

Par ailleurs, le gouvernement précise que le nombre de cas n’a pas changé dans les communautés de Whale Cove et Sanikiluaq et qu’il n’y a, là-bas non plus, pas de suspicion de transmission communautaire.

À ce jour, le Nunavut compte 74 cas de COVID-19, soit le plus grand nombre de cas des trois territoires.