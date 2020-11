Fortnite de nouveau accessible sur iOS grâce à l’application web de GeForce Now

Radio-Canada

Trois mois après qu’Apple a retiré Fortnite de son App Store, les quelque 5 millions d’adeptes du jeu vidéo peuvent enfin retrouver leurs personnages préférés sur leurs appareils iOS. Non pas parce que le géant californien est revenu sur sa décision, mais bien grâce à un petit tour de passe-passe permis par une application web du service de jeux en nuage GeForce Now, de Nvidia.

Un litige entre Epic Games, éditeur de Fortnite, et Apple concernant notamment les commissions jugées trop élevées du géant californien a eu raison de la survie de l'application mobile du jeu sur iOS, au grand dam d’une grande communauté de fans. L’App Store interdit également les applications de jeux en nuage dans sa boutique, à moins que chaque jeu qu’elles offrent verse une commission de 30 % de ses ventes à Apple. Mais Nvidia a trouvé le moyen de contourner cette mesure arbitraire de l’entreprise à la pomme en offrant aux propriétaires d’iPhone et d'iPad une application web de GeForce Now qui fonctionne sur Safari. Les joueurs et joueuses de Fortnite et d’Apple n’auront donc plus à sortir leur ordinateur pour lancer une partie. Microsoft travaille de son côté à lancer une version iOS de son service xCloud au cours de la prochaine année, alors que Google reste silencieux sur une éventuelle version web de Stadia sur les appareils d’Apple. À lire aussi : Apple flanche et réduit sa commission sur l'App Store

