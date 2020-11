Incertitude à Chambord à la suite de la vente de Norbord à West Fraser

Les deux entreprises indiquent dans un communiqué que la transaction de 4 milliards de dollars se fera essentiellement en échange d'actions et non pas avec des liquidités.

Chez Norbord, le communiqué ne dit rien quant au projet de relance de l'usine de Chambord, mais le président et chef de la direction spécifie en anglais qu'en se regroupant avec West Fraser, l'entreprise va pouvoir améliorer son modèle d'affaires dans le marché de la construction de maisons neuves et des produits de panneaux OSB destinés au marché industriel . Les panneaux OSB sont des panneaux à lamelles orientés.

De son côté, le président et chef de la direction de l’entreprise britanno-colombienne, Raymond Ferris, précise lui aussi en anglais que la production de panneaux OSB permettra à West-Fraser de fournir une plus grande diversité de produits du bois à nos partenaires et consommateurs , ce qui placera la compagnie parmi les géants mondiaux du secteur forestier.

En plus de produire du bois d'œuvre en grande quantité, West Fraser opère deux usines de panneaux de type MDF et trois usines de contreplaqués dans l'Ouest canadien. Il s'agit de produits différents du panneau à lamelles orientées fabriqué par Nordbord dans ses 15 usines, dont l'usine de Chambord en attente de redémarrage et une usine à La Sarre en Abitibi.

Nordbord possède des installations en Amérique du Nord, en Belgique, en Écosse et au Royaume-Uni.

La transaction est toujours conditionnelle à l'approbation des actionnaires des deux entreprises. Cette étape devrait être franchie lors d'assemblées qui se dérouleront en janvier. Les autorités réglementaires canadiennes et américaines devront aussi donner leur aval au projet, si bien que la fusion des deux entreprises devrait être complétée en mars 2021.