Des médecins saskatchewanais demandent la fermeture des bars et boîtes de nuit

Des médecins de la Saskatchewan remettent en question l’entêtement du gouvernement provincial à garder les bars et les boîtes de nuit ouverts. Selon eux, ces lieux sont propices à la transmission de la COVID-19.

Le premier ministre Scott Moe croit de son côté qu’un nouveau confinement serait dévastateur pour l’économie de la province. Il indique que les autorités sanitaires analysent présentement la situation et que d’autres mesures pourraient être annoncées dans les prochaines semaines.

Nous ne sommes pas contre le gouvernement. Nous sommes tous dans la même équipe. Dr Hassan Masri

Certains médecins accusent la province d’avoir perdu son temps depuis le début de la pandémie et que cette analyse aurait déjà dû être complétée. Ils estiment que chaque journée gaspillée entraînera une augmentation du nombre de cas, d'hospitalisations et de morts.

Nous préférerions ne pas avoir à fermer ces établissements, mais il suffit de regarder les chiffres pour comprendre que la situation est critique. Notre priorité doit être de contrôler le taux d’infection , explique le Dr Hassan Masri, spécialiste en soins intensifs à Saskatoon.

Vendredi dernier, la province a annoncé de nouvelles restrictions pour tenter de réduire la propagation de la COVID-19. Elles comprenaient notamment un couvre-feu sur la vente d’alcool, en plus de l’imposition du port du masque dans les communautés de 5000 résidents et plus.

À la suite de l’annonce, un groupe de 300 médecins a signé une lettre ouverte dans laquelle il demande à la province d’imposer davantage de mesures.

Ces médecins exhortent le gouvernement à fermer les bars, les boîtes de nuit, les salles de bingo, les centres d'entraînement, ainsi que les lieux de culte pour une période de 28 jours.

Depuis lors, la province a étendu l'obligation du port du masque à toutes les communautés de la Saskatchewan. Mais, le gouvernement ne va toujours pas assez loin, croit le Dr Masri.

Il dénonce le fait que les clients des bars, des boîtes de nuit et des restaurants peuvent retirer leur masque une fois assis à leur table, en plus de pouvoir se rassembler en plus grand nombre que la limite autorisée dans les résidences privées.

C'est contradictoire et cela doit changer. Il faut limiter sa bulle et ne sortir que si c’est absolument nécessaire , note-t-il.

Le Dr Hassan Masri est spécialisé en médecine interne et en soins intensifs au Canada et aux États-Unis. Il est également professeur associé à l'Université de la Saskatchewan (archives). Photo : Instagram : @hassmaz

Le Dr Brent Thoma, spécialiste en traumatologie à Saskatoon, et la Dre Carla Holinaty, médecin de famille à Saskatoon, abondent tous deux dans le même sens.

Si nous ne pouvons avoir que cinq personnes à la maison, je ne vois pas pourquoi nous pourrions nous rassembler en plus grand groupe dans d’autres contextes, surtout sans masque , souligne le Dr Thoma.

Comment dois-je expliquer à mes patients que le gouvernement leur a interdit de voir leur famille ou leur cercle rapproché chez eux en petits groupes, mais qu'ils peuvent aller au bar? , se demande, quant à elle, la Dre Holinaty.

Avec les informations de Jason Warick