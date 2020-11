La Gaspésie enregistre 11 nouveaux cas de COVID-19

La santé publique recense trois nouveaux cas de COVID-19 parmi le personnel de la résidence privée pour aînés du Manoir Saint-Augustin de Gaspé. Jusqu'à maintenant, 65 résidents et 35 employés ont contracté le virus depuis le début de l'éclosion dans cette résidence.

La région compte actuellement 208 cas actifs de COVID-19. Dix personnes sont présentement hospitalisées en raison du virus.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 368 cas

Bonaventure : 325 cas

Rocher-Percé : 212 cas (+3)

Côte-de-Gaspé : 331 cas (+8)

Haute-Gaspésie : 19 cas

Îles-de-la-Madeleine : 28 cas



* Les cas recensés au centre de détention de New Carlisle ne sont plus comptabilisés dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure par la santé publique, mais plutôt dans la MRCMunicipalité régionale de comté où les détenus ont leur adresse permanente.

Ces 11 nouveaux cas de COVID-19 qui s'ajoutent au bilan de mercredi portent le nombre total d'infections à 1283 dans la région, dont 1037 sont considérés comme guéris.

Par ailleurs, la roulotte de dépistage de la COVID-19 à Gaspé a été déplacée de l'hôpital à la halte routière, près du pont.

Au centre de détention de New Carlisle, le bilan demeure stable avec 31 cas actifs de COVID-19 parmi les détenus et 5 parmi le personnel. Jusqu'à maintenant, 32 détenus et 7 employés ont reçu un résultat positif à la COVID-19.

La situation demeure également inchangée au centre de détention de Percé, où un employé a reçu un résultat positif.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie rappelle aux gens qui souhaitent y passer un test de dépistage de prendre rendez-vous en appelant au 1-877-644-4545.

Le Bas-Saint-Laurent ajoute jeudi 12 nouvelles infections à son bilan régional, dont neuf sont répertoriées dans la MRCMunicipalité régionale de comté de la Matanie.

Au Québec, la santé publique fait état de 1207 nouveaux cas de COVID-19 et de 34 décès supplémentaires.